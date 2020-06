POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA Y JOSÉ ‘HUACHANO’ LARA

Ahora sí tiene pinta de rockero. Solo falta que tome la guitarra en sus manos e interprete una canción de ‘The Beatles’ o quizás ‘Ramones’ para consagrarse de rebelde sin causa. Pero el dueño de este look no tiene esas características. Es más bien un hombre sobrio, de respuestas pensadas y de buen humor, pese a todo. Ricardo Gareca pasó de ser técnico de la selección a convertirse en una de las voces más respetadas de nuestro país. Antes de tomar la decisión de ya no viajar a su Argentina querida para supervisar de cerca el regreso de los clubes a los entrenamientos, cortó el aislamiento social obligatorio y respondió las inquietudes que se hace el pueblo peruano.

Esa barba tupida ha generado muchos comentarios...

Me han comparado con tanta gente.

¿Con quiénes?

Mi familia me ha mandado memes.

¿Los más curiosos?

Me llaman el ‘náufrago’ o el ‘fugitivo’.

Toda una conmoción...

No pensé que iba a causar tanto revuelo.





'El Tigre' Gareca tuvo una imperdible entrevista con Trome.

¿La promesa de no afeitarse sigue en pie?

Sí, porque pensé en afeitarme cuando se acabe la cuarentena, pero nunca pensé que iba a ser de tantos días.

Pero nada te impide interrumpirla...

Me gusta cumplir lo que digo.

Tantas horas encerrado, ¿aprendiste a cocinar?

Por ahí un plato de fideos, arroz. Como mucho atún.

¿Solo eso has comido?

Cuando las restricciones eran mayores, pero después, cuando se flexibilizó, vino la empleada que me cocinaba y me dejaba para 2 días más.

¿Full Netflix?

Desde que me levanto, todo el día ando en videollamada.

¿Para poder estar contactado con los amigos?

En realidad, tengo reuniones constantes con los dirigentes de la Federación, con el cuerpo técnico, con los jugadores para ver cómo van, también con mi familia y amistades.

Te imaginaba viendo partidos de fútbol o alguna película...

Solo por las noches. Veo las noticias para enterarme de cómo van las cosas.

EL KUN AGÜERO CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS EN CUARENTENA | VIDEO

Sergio Agüero festejó su cumpleaños 32 en medio de la cuarentena por coronavirus

¿Y engreíste a tu cachorra ‘Almendra’?

A la mascota le tengo un gran cariño y me mantuvo entretenido. Había que cuidarla.

¿Traviesa?

No la podía sacar porque no estaba permitido y rompió algunas cosas en el departamento.

Luis Advíncula reveló que se quedó dormido en una charla técnica...

Una sola vez pestañeó, obviamente le llamé la atención, pero nunca más lo hizo.

¿Te gusta que los chicos conversen por redes y cuenten ‘intimidades’?

Los conozco de divertidos y la confianza que se tienen, y me gusta que la gente la pase bien escuchándolos. Eso también ayuda al pueblo para los tiempos que estamos viviendo.

¿Qué es lo primero que vas a pedirle a la esposa ni bien pises suelo argentino?

Espero que me cocine algo delicioso.

¿Un plato que extrañas?

El asado, pero como no se puede a la parrilla, va a tener que ser al horno.

Ese potaje se disfruta en grupo...

Ahora no se puede, por eso hay que encontrar una manera de hacerlo.

De repente te llevan a un hotel antes de ir a casa...

Yo voy a pasarla en una habitación de mi hogar y seguro vendrá la policía para constatar que tiene las condiciones para guardar la cuarentena.

¿Te reencontrarás con tus hijos?

Vivo solo con mi esposa. Mi hijo mayor ya tiene familia, mi hija tiene su compromiso y el menor su novia.

A propósito, tu gran amigo Óscar Ruggeri abiertamente dice que es celoso con sus hijas...

Yo no lo soy.

Él las sigue cuidando...

Es que él tiene 3 hijas y por eso anda pendiente de ello. Yo solo una.

Son tiempos de cuarentena y el mate que tanto consumen en tu país lo comparten absorbiendo todos de una sola bombilla...

Vamos a tener que cambiar, cada uno debe tener la suya.

¿La charla técnica más curiosa que recibiste de futbolista?

Muchos entrenadores me dirigieron. Quizá contar que el ‘Flaco’ Menotti se sentaba, prendía un cigarrillo y nosotros alrededor de él escuchábamos las indicaciones.

¿Carlos Bilardo te avisó que no te llevaría al Mundial de México ‘86?

No. Pero tengo buena relación. Una vez fui a su casa, pero nunca me dijo que no me tendría en cuenta.

Regresa la Liga 1 en un máximo de 45 días...

Es una buena noticia para todos. Ojalá que no se demore demasiado, pero que las instituciones estén bien preparadas.

Muchas gracias por esta buena onda y ojalá volvamos a conversar cuando todo esté más tranquilo...

A ustedes y cuídense mucho.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Juan Carlos Bazalar dio positivo en nueva prueba de coronavirus

IPD aprobó protocolos de salud de la Liga 1 y la selección peruana

Juventus: Douglas Costa cumplió asombroso reto challenge de Instagram VIDEO