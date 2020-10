Ricardo Gareca rompió su silencio y respondió las interrogantes entorno a la convocatoria de Gianluca Lapadula, para los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias al mundial Qatar 2022.

En declaraciones a la prensa, Ricardo Gareca señaló que ‘aún no es oficial’ su llegada a la selección peruana puesto que el jugador debe terminar de realizar los trámites de rigor par obtener su DNI.

“Todavía no me han dicho oficialmente. La convocatoria de Lapadula obedece a que va bien encaminado todo, la perspectiva ya las posibilidades son importantes por eso decidimos convocarlo y darle el tiempo para que estas posibilidades, en gran porcentaje, de poder estar son amplias, por eso decidimos convocar, pero no tengo nada oficial todavía”, dijo Ricardo Gareca.

Gianluca Lapadula fue convocado a la selección peruana para jugar las Eliminatorias Qatar 2022

Asimismo, el ‘Tigre’ espera contar con Gianluca Lapadula para los próximos encuentros y dio algunos detalles de lo que fue su comunicación con el futbolista que tanta polémica ha generado en los últimos días.

“Lapadula es un jugador que se ha comunicado en estos días, los días previos, las semanas previos, el interés de poder participar en la selección, de ser tenido en cuenta, eso posibilitó esta apertura que hay nuevamente. No me acuerdo di fue en el 2015 , que fuimos a verlo. Después todo quedo en manos de él. Dentro de que se de esta posibilidad si así se organiza el tema de sus papeles, si se da esta posibilidad, nos interesa por supuesto", agregó.

