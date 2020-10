El técnico Ricardo Gareca se incomodó ante las insistentes preguntas de la prensa sobre Gianluca Lapadula, tras ser convocado a la selección peruana para los partidos ante Chile y Argentina, por las Eliminatorias al mundial Qatar 2022.

El llamado de Ricardo Gareca generó mucha expectativa entre los hinchas y también en los hombres de prensa que intentaron consultarle más sobre Gianluca Lapadula, hecho que generó un poco de molestia en el técnico.

“Es lo único que voy a hablar. Lamento si hay una inquietud generalizada, ya me expresé. No voy a contestar más de este tema”, dijo Ricardo Gareca, muy incómodo.

AÚN NO ES OFICIAL

En declaraciones a la prensa, Ricardo Gareca señaló que ‘aún no es oficial’ su llegada a la selección peruana puesto que el jugador debe terminar de realizar los trámites de rigor par obtener su DNI.

“Todavía no me han dicho oficialmente. La convocatoria de Lapadula obedece a que va bien encaminado todo, la perspectiva ya las posibilidades son importantes por eso decidimos convocarlo y darle el tiempo para que estas posibilidades, en gran porcentaje, de poder estar son amplias, por eso decidimos convocar, pero no tengo nada oficial todavía”, dijo Ricardo Gareca.

