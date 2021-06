Ricardo Gareca entrenador de la selección peruana aclaró uno de los temas que más preocupaba a los hinchas de ‘Blanquirroja’ y era saber las chances de Paolo Guerrero este jueves ante Colombia en el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022 y también mostró su postura sobre la próxima Copa América 2021.

“A Paolo Guerrero lo vi contento las posibilidades son muy altas, lo veo motivado. Lo que le hace falta es jugar. Contemplamos la posibilidad que pueda estar desde el arranque. No lo puedo confirmar ahora, hace un día que lo tenemos, remos ver que no aparezcan molestias, ni problemas y el partido con Colombia le va a demandar un gran desgaste físico”, comentó en conferencia de prensa.

Ver jugar al ‘Depredador’ al lado de Gianluca Lapadula es una posibilidad que el DT no descarta. “Son cosas que estamos evaluando. Lapadula llegó un par de días antes; Raúl lo hizo hoy de madrugada. Paolo fue ayer y recién se fueron encontrando en los entrenamientos. Queremos ver alternativas. El tema es que tenemos el partido encima y luego estamos en condiciones de ir sacando resultados en lugar de lo que venimos planificando. Todas las alternativas las estamos analizando”, dijo.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa (Video: Gol Perú)

PROTESTA POR COPA AMÉRICA

“No creo que haya algún país que no tenga problemas con este tema. No lo vería por ese lado, no me parece que se juegue en el país donde se disputó anteriormente, no me parece justo que se repita una Copa América en Brasil donde fue la vez pasada, me parece lo más justo ver otras opciones”, señaló.

COLOMBIA ES PROTAGONISTA

“Colombia ha crecido con los años y tiene determinado protagonismo, y desde una época en la que yo era jugador fútbol. El crecimiento que tuvieron gracias a la cantidad de jugadores que comenzaron a exportar. Y hoy en día siempre está exigida a ser protagonista en cualquier escenario, y no solamente de local. También de visitante. Y nosotros también estamos obligados, porque no estamos en una situación que nos lleve a especular”

TE PUEDE INTERESAR

Carlo Ancelotti vuelve a tomar las riendas de Real Madrid [FOTOS]

Sporting Cristal: Este es su rival en octavos de final de la Copa Sudamericana

Washington Corozo dejaría Sporting Cristal por oferta de Pumas de México