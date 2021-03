Cuando solo faltan horas para que Ricardo Gareca envíe oficialmente las cartas provisionales por los jugadores que piensa convocar para las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias a Qatar 2022, el entrenador de la selección peruana aún no ha podido confirmar la convocatoria de Santiago Ormeño y señaló que aún no ha tenido diálogo con el goleador de la Liga MX.

Ante la poca competencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán previo a las Eliminatorias, le buen momento de Santiago Ormeño le abre el camino para su primer llamado a la selección peruana, una situación que Ricardo Gareca ya valora de cara al complicado partido que tiene la ‘Blanquirroja’ en La Paz.

El entrenador no intentó amagar las preguntas sobre uno de los goleadores de la Liga MX. “Ormeño es un jugador que está siendo seguido. Lo tuvo Juan Reynoso, con quien tengo una gran relación y muy buena comunicación, pero todavía no he contactado con él, pero siempre hemos tenido seguimientos. En este momento lo que estamos haciendo es seguirlo, más que nada y de ahí tomaremos decisiones”, dijo el 0Tigre’ para ‘W Deportes’.

Ricardo Gareca aclara contacto con Santiago Ormeño (W Deportes)





El DT de la selección peruana reconoció que su contacto con Santiago Ormeño ha sido nulo. “Yo todavía no he tenido contacto con el jugador, no hemos hablado. Él ya ha pasado por acá en el futbol peruano, él ya ha tenido una actuación acá, entonces se conoce aquí; pero hoy es un presente diferente a cuando le tocó estar acá, en Perú”, destacó el argentino.

Ricardo Gareca señaló, además, señaló sus chances para entrar en su lista de convocables. “La selección no le cierra la puerta a nadie. Todo aquel jugador que sea peruano, de padres peruanos o que tenga la posibilidad de nacionalizarse, uno está pendiente. Ormeño tiene la posibilidad de vestir la camiseta de la selección, si es del interés de él. Está siendo seguido”, finalizó.

