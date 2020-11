El mal inicio de la selección peruana en las Eliminatorias , tras jugarse cuatro fechas, movió las aguas. Un juego colectivo por debajo del nivel esperado y la obtención de solo un punto de doce disputados desataron rumores de una posible renuncia de Ricardo Gareca . Ante esta situación, se supo que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se reunió ayer para conversar con el DT.

“No sé de dónde han salido esas informaciones. No soy de las personas que abandonan el barco. No se me ha pasado por la cabeza dar un paso al costado, hay que hacer correcciones en el trabajo para llegar bien a los próximos duelos de marzo”, le habría dicho el ‘Tigre’ al titular de la FPF.

La derrota ante Argentina, el pasado 17 de noviembre , dejó un sinsabor en el hincha, algo que Gareca sintió y por eso habría preferido no declarar públicamente hasta analizar el rendimiento de cada jugador. Lo que más se espera es una reacción del grupo de jugadores ante el mal juego mostrado. El técnico le garantizó a Lozano que seguirá al frente de la selección con normalidad.

Ricardo Gareca conferencia de prensa tras derrota de Perú (Video: Movistar Deportes)

Gareca viajaría en los próximos días a Argentina para reencontrarse con su familia, a la que no ve desde que empezó la pandemia. Después de recargar energías con sus seres queridos, volverá a Lima para empezar a planificar los duelos de marzo ante Bolivia (en La Paz) y Venezuela (en Lima).

El director de selecciones, Juan Carlos Oblitas, convocó a una conferencia de prensa para hoy y se pondrá paños fríos al mal arranque en las Eliminatorias.

Ricardo Gareca habla sobre Chile y el rendimiento de Perú (Video: Movistar Deportes)