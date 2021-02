Oído a la música. Ricardo Gareca tuvo su primera conferencia de prensa del 2021, lo hizo desde Argentina, y dejó cosas para destacar. Además de la situación de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, el técnico dejó en claro que no renunciará. Sin embargo, el argentino también dejó ‘picando’ lo que podría pasar con la selección peruana de cara al Mundial 2022. Y el vaticinio no sería bueno.

“Tenemos una misión como comando técnico que es volver a llevar a la selección al mundial y de no ser así, dejar algo armado, siempre hay trabajo por hacer y uno tiene la obligación de no esquivar o afrontar los problemas que se puedan presentar”, dijo el ‘Tigre’. Esta declaración, que pasó desapercibida para muchos, encierra más de una explicación porque el DT ya no descarta quedar fuera de la clasificación.

Gareca sabe que la situación de la selección peruana no es de las mejores. En este momento nos ubicamos en el puesto 9 con solo 1 punto. Hemos perdido dos partidos en condición de local y no hemos derrotado a competidores directos, como Paraguay y Chile. La jornada doble que se viene, de visita contra Bolivia y en casa ante Venezuela obliga a la ‘bicolor’ a sacar por lo menos 4 puntos.

Ricardo Gareca no dejará el cargo de la Selección Peruana

“Es necesario que sepamos que somos una selección por sobre todas las cosas y no dejar de lado determinados valores que nos llevó a situarnos bien, posicionarnos en las Eliminatorias y en el concepto generalizado que tienen de nosotros”, explicó el DT. Esto estaría relacionado a actitudes extra deportivas de los jugadores, su falta de continuidad o fichaje por ligas sin nivel.

Ricardo Gareca pide se levanten medidas restrictivas al deporte (Movistar Deportes)

Además, el juego de la selección tampoco tiene satisfecho al entrenador nacional. Perú ha recibido 10 goles en apenas cuatro partidos y solo ha marcado 4 tantos, tres de ellos de André Carrillo. Las siguientes semanas podrían definir el futuro de Ricardo Gareca y de nuestro destino rumbo a Qatar 2022.