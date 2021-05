Santiago Ormeño se quedó con las ganas de poder elegir entre dos caminos. El goleador de Puebla, no fue considerado por Gerardo Martino dentro del alista de 40 convocados provisionales a la Copa de Oro y solo sería una opción para la selección peruana.

“No me puede causar molestia algo que no está en mis manos; no soy yo el que decide. Hay otras personas que son las que toman las decisiones (en la selección de México) y pues no me puedo romper la cabeza por eso”, expresó ‘Santi’ al portal Mediotiempo.

El atacante no pudo ocultar su decepción. “A lo mejor puede no gustarte algo, puedes estar en desacuerdo o lo que sea, pero soy una persona que cuando algo no está en sus manos, trata de ponerlo a un costado, a un lado, que no se me meta en la cabeza y estar bien mentalmente es demasiado importante”, agregó el delantero peruano mexicano.

Selección peruana: Ricardo Gareca confirmó que Santiago Ormeño estará en la lista preliminar para la Copa América

Ante este panorama el jugador del Puebla solo tiene como opción esperar el llamado final de Ricardo Gareca, quien lo incluyó dentro en la lista de buena fe de 50 jugadores hábiles para ser considerados en la Copa América 2021 a disputarse en Colombia.

La participación del delantero peruano-mexicano dependerá del estado en el que lleguen Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula y André Carrillo. De no existir ningún inconveniente entre estos cuatro elementos el jugador de Puebla quedaría fuera de los planes del ‘Tigre’.