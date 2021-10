En una fecha crucial para los intereses de la selección peruana, Ricardo Gareca solo decidió convocar a tres delanteros para enfrentar a Bolivia y Venezuela en noviembre por las Eliminatorias Qatar 2022.

Y es que, ‘El Tigre’ Gareca convocó a Gianluca Lapadula, Alex Valera y Jefferson Farfán. Esto tras la molestia a la rodilla que tiene Paolo Guerrero y la poca efectividad de Raúl Ruidíaz. Con ese panorama, uno pensaría que Santiago Ormeño, delantero de León tendría una chance para ser llamado, sin embargo, no fue así.

¿Qué dijo Ricardo Gareca cuando se le preguntó por la ausencia de Santiago Ormeño? El ‘Tigre’ respondió lo siguiente: “Santiago ahora en esta lista no está, pero posiblemente se pueda dar. Lo que pasa en que Santiago se le está dando una no continuidad de mucho tiempo. La participación en su equipo es poca, sumado eso a los inconvenientes de delanteros de la Selección, queremos darle participación a los que mayormente tienen una continuidad. El promedio de Ormeño en su club es muy poco, pero no significa que no lo tengamos en cuenta”, manifestó en conferencia.

Los números de Ormeño en León

Santiago Ormeño llegó está temporada a León y hasta el momento jugó 13 partidos por la Liga y no anotó ningún gol. El exPuebla solo anotó un gol por la Copa MX.

