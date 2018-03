Por Carlos Bernuy

Ricardo Gareca entra a la sala de conferencia de la Videna, sonríe y empieza, cual profesor, a pasar lista de los alumnos convocados para el curso de la selección peruana. Algunos nombres son confirmaciones, otros buenas sorpresas y finalmente están los que nadie entiende porqué están. A pocos meses del Mundial, cuidado con los errores.

EL MEJOR LLAMADO

Alejandro Duarte. El portero de San Martín viene siendo de los mejores desde 2017. Grandes reflejos, sobriedad, don de mando y aplomo para jugar y destacar ante Alianza Lima, Cristal y la U lo convierten en un candidato a pelear el titularato de la 'bicolor' en unos años. Con 23 años, Duarte es el mejor acierto de Gareca.

LAS CONFIRMACIONES

​El esfuerzo de Cristian Benavente en el Sporting Charleroi tuvo su merecida recompensa y el volante estará en los amistosos en Estados Unidos. El 'Chaval' está llamado a ser el reemplazante de Christian Cueva y a su buen manejo de pelota le ha aumentado gol esta temporada (acumula 10 tantos). Otro que se ganó el llamado fue el central Luis Abram quien se fue a Vélez, es titular y no solo juega de back, sino también de lateral izquierdo.

LOS NOMBRES QUE NO SE ENTIENDEN

Inexplicablemente aparecen en la lista el volante Roberto Siucho (Universitario) y el extremo Andy polo (Portland Timbers). Siucho no ha tenido un solo buen partido en el año (acumula 7), tampoco ha hecho goles, no ayuda en la marca y tampoco aporta creatividad. "Gareca ve cosas que no vemos nosotros", dicen algunos. Entonces, quizás el seleccionador necesite lentes.

El caso de Polo es igual: no juega desde noviembre del 2017, nunca fue titular en Morelia y optó por irse a la MLS. Además, su juego es correr, correr y correr. "Aporta sacrificio", dicen otros. Entonces que lleven a un soldado. Si en la lista no se valora la continuidad, entonces que vuelvan a la Videna el 'Chorri' Palacios o el 'Nene' Cubillas. Un tercer caso es el del lateral Nilson Loyola (Melgar), habitual convocado pero que hoy no juega para cinco puntos. Sergio Peña (Granada) tampoco ha hecho gran mérito.



LOS OLVIDADOS POR GARECA

Si esta lista es la más cercana a la del Mundial, extraña la ausencia de Wilder Cartagena. El volante de marca aportó cuando fue requerido y hoy es habitual titular (y con puntos altos) en Veracruz. En tanto, Alejandro Hohberg es el mejor jugador de Alianza Lima en la campaña. Puede jugar en banda o ser mediapunta.

Pero la lista ya está y Ricardo Gareca dejó la sala de conferencias tras responder solo tres (muy largas y poco concretas) preguntas. Lo que sí, es que nos dejó con muchas cosas para analizar.