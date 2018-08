Claudio Pizarro ya tenía una herida abierta con Ricardo Gareca , luego que el entrenador de la selección peruana creara expectativas al 'Bombardero' y lo dejara fuera de Rusia 2018. Hoy esa herida volvió a abrirse, luego que tampoco podrá despedirse de la 'Blanquirroja' ante la selección de Alemania, una situación con la que habían especulado sus seguidores.

Claudio Pizarro reconoció, en un nuevo chat con los hinchas de Werder Bremen, que le costó asimilar la noticia que quedaría fuera de la selección peruana para disputar la Copa del Mundo. "Fue decepcionante y difícil de comprender, pero tenía que aceptar la decisión del entrenador (Ricardo Gareca)", señaló.

Después de este golpe Claudio Pizarro, al igual que sus seguidores, albergaban la esperanza de una digna despedida de la selección peruana y que mejor que hacerlo ante un campeón del mundo y país donde el 'Bombardero' alcanza ribetes de leyenda, pero para Ricardo Gareca esto no sumó en su valoración.

Este nuevo gesto de Ricardo Gareca ya no sorprende a Claudio Pizarro, y lo ha hecho saber con esta frase. "No tendría sentido, ¿por qué me tendrían que llamar ahora?", dijo el 'Bombardero' quien fue capitán de la selección peruana hasta que Ricardo Gareca decidió no incluirlo más en los planes de la Blanquirroja.

SOLO PIENSA EN BREMEN

Hoy la mente de Claudio Pizarro, esta puesta en lo que se viene para su equipo "Me encuentro muy bien. ¿Por qué todos se lo preguntan? Quizás porque tengo 39 años. Tuve un problema con el nervio, así que no pude darlo todo. Pero ahora ya lo tengo todo bajo control y puedo entregarme al máximo. Estoy más en forma", indicó.

Claudio Pizarro también elogió al actual DT del Werder Bremen, Florian Kohfeldt. "Creo que será un gran entrenador en Alemania. Ya como segundo entrenador de Viktor Skripnik tenía muy buenas ideas. A él le gusta estar en permanente contacto con los jugadores y darles confianza. Además tácticamente es muy bueno", finalizó.