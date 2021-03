Retomar el camino en las Eliminatorias a Qatar 2022 es una de las preocupaciones no solo de Ricardo Gareca, sino de todos los hinchas de la selección peruana. El gerente de la ‘Blanquirroja’ aprovechó para adelantar que los duelos ante Bolivia y Venezuela se jugarán en junio, pero que el resto de fechas en el 2021 traería novedades.

“La fecha de marzo pasa a junio y las tres fechas dobles que quedan en el año hay la posibilidad de dos de ellas se jueguen como triples. Para encajar nuevas fechas dobles es complicado por el calendario en Europa, pues hay muchos equipos con jugadores sudamericanos”, señaló.

El gerente de la selección peruana también confirmó también que el amistoso ante Chile en Miami quedó cancelado porque no se dieron la condiciones para competir. “No se optó por la opción de partido amistoso. Se trataba de jugar contra Chile, un rival clásico, pero no era jugar por jugar. Hubo dos clubes de Estados Unidos que no querían ceder a sus jugadores y las MLS los respaldó con razones que no son correctas”, señaló administrativo.

Conmebol confirmó el calendario oficial de la Copa América 2021

Condena a vandalismo

Asimismo no dejó de tocar los hechos violentos entre las facciones más radicales de las barras de Universitario y Sporting Cristal “Lo mejor es evitar hablar y empezar a actuar. Conozco ciertos grupos que están felices de llamar la atención. No hay que darle más vuelta porque lo que buscan es que se hable de ellos”, señaló.

Asimismo, evitó alguna queja sobre el fixture de la selección peruana en la Copa América. “Es un descanso entre comillas, porque todavía no estás cansado. De algo servirá para que el equipo llegue mejor preparado. El comando técnico ha demostrado que con días hace equipos que pelea bien. No hay que renunciar a nada. No es hora de lamentarse, sino sacarle provecho a las circunstancias”, agregó.

