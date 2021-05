Con la misma ilusión que mostró el año pasado, así llegó Gianluca Lapadula para sumarse a la concentración de la selección peruana. Durante las primeras horas del jueves, el delantero arribó a nuestra capital con la finalidad de incorporarse a los trabajos con miras a los partidos contra Colombia y Ecuador en el reinicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Antes de marcharse, el atacante atendió a los medios de comunicación y se refirió a los compromisos camino a la Copa del Mundo. “Se vienen dos partidos muy difíciles”, expresó. Luego, el ‘9’ comentó sus sensaciones sobre jugar en Quito. “No tengo experiencia jugando en la altura, pero un amigo colombiano del equipo me estaba contando cómo es”.

Enseguida, ‘Lapagol’ indicó que está “feliz y agradecido por todo el cariño” de todos los fanáticos. Asimismo, el jugador del Benevento reveló que tiene confianza a pesar de la complejidad de los adversarios en los compromisos que se jugarán en junio: “Podemos ganar los dos partidos”, agregó.

Show Player

Luego, el artillero comentó sobre la presión de anotar su primer tanto con la Blanquirroja y también sobre la chance de compartir el ataque con Paolo Guerrero, capitán del combinado nacional. “Es mejor tener responsabilidad que no tenerla. Trabajo para expresarme de la mejor manera y todos los delanteros siempre quieren hacer goles. Lo más importante es jugar. A mí me gusta jugar solo o con otro delantero, no tengo ningún problema”, agregó.

De otro lado, Lapadula lamentó la situación que atraviesa Jefferson Farfán. Eso sí, el futbolista envió la mejores vibras para que la ‘Foquita’ retorne a la actividad lo más rápido posible. “Es un jugador histórico de la selección, muy fuerte. La única cosa que deseo para él es que se pueda sumar muy pronto”, cerró en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Empezó la preparación

La selección peruana está trabajando en las instalaciones de la Videna desde el lunes con la presencia de Pedro Aquino, Anderson Santamaría y Christian Ramos. Posteriormente se sumaron más jugadores como Renato Tapia, Miguel Trauco, Sergio Peña y Miguel Araujo. Ahora se incorporará Gianluca Lapadula.

Esta semana también se confirmaron las bajas de Edison Flores y Christofer Gonzáles. El ‘Orejas’ está lesionado, según reportó DC United, mientras que el caso de ‘Canchita’ por razones de salud. Entonces, el comando técnico de la Bicolor decidió llamar a Alexis Arias y Raziel García.