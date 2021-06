No se chupa. Los 2850 metros sobre el nivel del mar de Quito, no asustan a Gianluca Lapadula. El delantero de la Selección Peruana sabe que no será fácil enfrentar a la Selección de Ecuador en su cancha, sin embargo se siente en condiciones para el choque por la octava fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Ricardo Gareca hará variantes para el duelo con los ecuatorianos y una de ellas sería el ingreso del ítalo-peruano. El nueve acepta el reto y descarta que la altura sea un impedimento para rendir. ”Me han dicho que no será sencillo, que debo tener cuidado con la respiración. No tengo problemas de jugar el fútbol en la altura ni en ningún lado”, manifestó en RPP.

“Nunca he tenido temor, tengo mucho respeto a Ecuador, será un partido muy difícil”, agregó Gianluca, quien ya arrancó desde el pitazo inicial en el compromiso frente a la selección de Argentina en el Estadio Nacional durante la última jornada doble de clasificación que se disputó el año pasado.

En la misma línea, Lapadula sueña con sus primeros tres puntos y que se le abra el arco vistiendo la blanquirroja. “Tengo muchas ganas de ganar mi primer partido con la selección peruana porque es una cosa muy importante para mí. Todos los delanteros esperan anotar y espero ayudar”, agregó el jugador del Benevento.

Agradece los elogios

El ingreso de Lapadula y su trabajo en el partido contra Colombia (pese a la derrota 0-3) fue de lo poco positivo que se pudo rescatar de la jornada del jueves. 25 minutos en la cancha, fueron suficientes para que los fanáticos de la selección se quedaran conformes con el ‘9’ y pidieron que sea titular ante el ‘Tricolor’ el próximo martes.

“Yo siempre he jugado así el fútbol, como algo que te puede levantar. Si crees es lo que haces... Quería ayudar a mi equipo y a mi selección, lo siento por la derrota”, destacó. “Todos sabemos que no es un momento sencillo. Es un momento que tenemos de estar más unidos que nunca”, sostuvo el atacante de 31 años.

En otro momento de la conversación, Lapadula explicó su sensación por compartir roles con Paolo Guerrero en el ataque. “Es un honor jugar con el capitán, es un símbolo y un jugador histórico de la selección. Siempre la ‘9’ ha sido la suya. He tenido la oportunidad de conversar con Paolo, es un grande”, finalizó el ‘Bambino de los Andes’.

