André Carrillo es uno de los jugadores más desequilibrantes de la selección peruana en la era Ricardo Gareca, el extremo anotó el tanto del triunfo ante Venezuela en la última fecha de la fase de Grupos de la Copa América 2021. La ‘Culebra’ aparecía como promesa del fútbol peruano el 2010 y 11 años después, su presencia como futbolista importante es realidad.

Carrillo debutó en el fútbol profesional con camiseta de Alianza Lima la temporada 2009, cuando el equipo era dirigido por Gustavo Costas. Jugó los últimos 15 minutos del encuentro (2-2) ante César Vallejo. Su ingreso fue por Roberto Ovelar.

Pese a que seguía teniendo pocos minutos en Alianza Lima, a mediados del 2010, André Carrillo ya era visto como una promesa del fútbol peruano y fue tazado por 1 millón de dólares. En entrevista realizada para CMD el 2010, André respondía: “Eso no sé quién lo inventó, me enteré por los medios de comunicación, no sé nada de eso. En Alianza Lima todos me molestan, el joven del ‘palo verde’”.

“Eso me hace sentir que hago las cosas bien, pero no me lleno de ilusiones porque quizás no es cierto y sigo trabajando de la misma manera. En el club, los más experimentados como Henry Quinteros y Waldir Sáenz me dicen que tome las cosas con calma”, agregaba la ‘Culebra’, quien por entonces tenía 20 años.

La gran temporada y salto a Europa se dio la temporada 2011. Gustavo Costas le dio más continuidad y al término de la primera mitad del año, André daría el salto a Sporting de Lisboa donde estuvo por cinco temporadas.

André es uno de los goleadores de la era Ricardo Gareca. El actual futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita está valorado en 6 millones de euros y ya lleva anotados 2 goles en la Copa América 2021.