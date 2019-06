¡Alientan con todo a la ‘bicolor’! Copa América trae novedades para los hinchas [FOTOS]

El espíritu del hincha de la ‘Blanquirroja’ sigue creciendo a tan solo una semana del debut de Perú ante Venezuela en la Copa América Brasil 2019 y a puertas del partido amistoso con Colombia.

La creatividad de emprendedores y comerciantes tampoco se queda atrás, y lanzan al mercado diversos artículos para alentar a los dirigidos por el ‘Tigre’ Gareca y animar aún más a la afición.

Además de camisetas, gorros, chalinas, vinchas y otros souvenirs que se venden en Gamarra y el Mercado Central, hay otras novedades para salir de los clásico.

Trome conversó con Sergio Villavicencio y Alonso Alcedo, socios de ‘Capitano’, cuyos polos de algodón pima, con originales ilustraciones, están entre los favoritos de la hinchada y se venden en ferias deportivas y por Facebook e Instagram.

Emprendedores apuestan por la bicolor. Foto: Trome Emprendedores apuestan por la bicolor. Foto: Trome

“Pedro Gallese lo vio, le gustó y le dio ‘like’. Hasta Ricardo Gareca tiene foto con su polo ‘Yo creo en el jugador peruano. Por eso estoy aquí’.”, contaron felices estos jóvenes emprendedores.

(GEC) Ricardo Gareca con su polo inspirado en él, con la frase ‘Yo creo en el jugador peruano. Por eso estoy aquí’. (Trome)

Sus colecciones están pensadas en fanáticos del fútbol. La primera, ‘Rumbo a Rusia’, por ejemplo con ‘Gloria al Perú en las alturas’ y el abrazo ‘2018’ de Flores y Carrillo. Otra de Guerrero ‘pechando’ al jugador Javier Mascherano.

Su nueva colección, ‘Cómo no te voy a querer’, tiene prendas con esa frase y otras de homenaje a la hinchada como: ‘Incondicionales’y ‘Contigo Perú’ (salen cantando el Himno Nacional).

También el que llaman ‘Compadres’ (con imágenes de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, cada uno levantando la camiseta del otro).

“Para lucirlas en el estadio o cualquier día con look urbano porque son muy combinables. Hay hasta talla XL, también promoción de 2 x 100 soles, por Copa América, incluso envío delivery y al extranjero”, precisaron.

GRAN VARIEDAD



Jorge Del Águila, emprendedor de la página ‘Yadah Perú’, también ofrece novedades para la Copa América. Por ejemplo, polos de Gareca vestido de inca y la palabra ‘Pensá’.

También tazas, jarritas, tomatodos, bolsos, platos decorativos, adornos, mouse pads, rompecabezas y otros, con los colores blanquirrojos y diversas frases.



“A pedido del público. No solo un diseño. Hacemos estampados personalizados con técnica de sublimado y de buena calidad, que no pierde la imagen creada y no se sale, pues queda como tatuaje”, explicó Del Águila, a Trome. (Isabel Medina)



SEPA QUE...



- LAS tazas se venden a 10 soles, tomatodos a 20, bolsos estampados a ambos lados a 25.



*TAMBIÉN hay fundas para vehículos y para celular, en rojo y blanco, con el escudo, la selección y frases como ‘Vamos Perú’, ‘Contigo Perú’ y otras.