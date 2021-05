La selección peruana volvió a recibir la negativa de parte del Ministro de Salud, Oscar Ugarte, quien no se ‘ablandó’, pese a conocer que la Conmebol modificó sus requisitos sobre el tema de la vacunación anti COVID-19, previo al inicio de la Copa América 2021.

El jefe de la cartera de Salud aseguró que los jugadores de la ‘Blanquirroja’ deberían elegir la posibilidad de ser vacunados fuera del país “Lo que no podemos hacer es romper las reglas y autorizar el ingreso de las vacunas que envía la Conmebol”, comentó el ministro para RPP.

“No se justifica. Si bien es una decisión arbitraria de la Conmebol, no tiene una base científica. Pueden hacerlo, pero no con vacunas que no entren al país, porque no están registradas. La selección si está obligada, se desplaza a otro país y se vacune. No hay problema con eso”, agregó.

CONMEBOL pide a selección peruana una dosis de la vacuna para Copa América (Foto: Conmebol)

La selección peruana recibió este jueves el comunicado oficial de la Conmebol y en las próximas horas se conocerá las medidas tomará la FPF, que en un primer momento analizó la posibilidad de hacer una parada en Santiago de Chile para poder inmunizar al equipo previo al reinicio de las Eliminatorias.