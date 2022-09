Tras no clasificar a Qatar 2022, la selección peruana buscará a partir del próximo año un boleto al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Y, en este camino, la bicolor tendrá como principal herramienta de ataque al delantero Gianluca Lapadula. Sin embargo, con el ‘Bambino’ de los Andes’ en la ofensiva no será suficiente para luchar por un cupo a la siguiente Copa del Mundo. ¿Por qué?

Lapadula tiene, actualmente, 32 y las Eliminatorias de la Conmebol duran hasta un año antes del Mundial. Es decir, el delantero nacional llegaría a las últimas jornadas bordeando los 35 calendarios. El físico, posiblemente, no sea el mismo. Y tampoco sabemos en qué liga estará jugando por entonces, si tendrá continuidad o no (actualmente milita en el Cagliari de la Serie B de Italia). Se podría vivir en esas fechas una incertidumbre si ‘Lapa’ no está en su mejor nivel o si sufre alguna lesión.

Pero si en el mejor de los casos ‘Lapagol’ sigue destacando por su capacidad y su talento, aun así, es necesario que el técnico de la selección Juan Reynoso encuentre variantes en el ataque que también sean efectivos como lo es Gianluca Lapadula. Y es que aquí radica el problema: en la bicolor, no hay delanteros que marquen goles además del ‘Bambino’.

Si hacemos una revisión en los últimos dos años, contando las Eliminatorias, la Copa América 2021 y los amistosos, ‘Lapa’ es quien más veces ha marcado con un total de 9 tantos, además de haber generado un autogol y un penal a favor de Perú en el reciente duelo contra El Salvador. Santiago Ormeño no ha anotado y Alex Valera solamente lo ha hecho en dos ocasiones, aunque ambos en cotejos amistosos.

De hecho, en los últimos dos años, el segundo jugador que más veces ha marcado es Christian Cueva (6), aunque esa precisamente no sea su función. Luego le sigue Yoshimar Yotún (4). Es, entonces, Lapadula el hombre gol en la rojiblanca, pero no siempre se va a depender de él. ¿Qué ocurre si por lesión no puede estar en algún partido de las Eliminatorias? ¿Qué pasa si por algún motivo empieza a bajar su desempeño (lo que esperamos no suceda)?

Es por eso que se necesitan más atacantes que puedan reemplazar a ‘Lapa’ en caso ocurra algún inconveniente, pero delanteros que estén al acecho, que aporten con gol, que sus disparos ingresen al arco y así el hincha pueda celebrar. Esa es probablemente una de las tareas de Reynoso: hallar a más artilleros para las Eliminatorias al Mundial 2026.

