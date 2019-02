Selección peruana: Renato Tapia traza el objetivo de la 'Blanquirroja' en la Copa América 2019

Renato Tapia decidió cambiar de equipo durante el mercado de invierno en Europa. Es así que el mediocampista dejó Feyenoord y se fue cedido al Willem II. El jugador está sumando minutos en su nuevo club y ello es beneficioso para él y sus ganas de estar en la Copa América 2019 con la selección peruana.

De hecho, el 'Cabezón', uno de los mundialistas en Rusia 2018, tiene claro lo que viene para la Bicolor en el torneo continental. En una entrevista con la versión peruana del portal de AS, el mediocampista ha marcado el objetivo a cumplir desde junio próximo en Brasil.

"Siempre hemos pensado en grande y esta vez no será la excepción. Por eso, nuestro objetivo es quedar entre los tres primeros", reveló Tapia. Enseguida, el peruano analizó brevemente a los rivales en el certamen.



"Nos ha tocado un grupo complicado: Brasil, el anfitrión; Venezuela tiene un buen equipo; Bolivia siempre es difícil. En Sudamérica no podemos menospreciar a los rivales porque cualquier cosa puede pasar", explicó.



Tapia considera que la Copa América 2019 será muy competitiva. El medio de la selección peruana no tiene claro a un favorito para levantar el trofeo en la final que se disputará en el estadio Maracaná el 7 de julio.

"Sería muy malo si te digo Brasil o Argentina. Por ejemplo, Uruguay hace muy bien las cosas; Venezuela viene para arriba; Ecuador inició bien las eliminatorias; Chile o Paraguay. Nosotros también venimos haciendo las cosas bien. No quisiera mencionar solos dos equipos, todos son buenos", añadió.

En Rusia faltó suerte

La selección peruana regresó a la Copa del Mundo después de 36 años. El cuadro nacional quedó solo en primera ronda de la competencia luego de caer frente a Dinamarca y Francia. Luego se despidió venciendo a Australia.

"Lo vivimos con gran desazón. La pelota no entró en los primeros partidos. Frente a Dinamarca pudo ser el punto de quiebre, hicimos méritos para ganar o, por lo menos, para no perder. Igual, el equipo demostró lo que debía y eso me deja tranquilo", señaló.



Relación con Gareca y vuelta de Guerrero

Tapia ha reconocido al entrenador de la selección peruana como uno de los "grandes artífices" de la vuelta al Mundial. Además, el volante destacó la labor que ha realizado el equipo del 'Tigre' durante todo el proceso bajo el mando de la Blanquirroja, cuyo inicio fue en marzo del 2015.

"Nos intenta enseñar que lo primero es la selección y después todo lo demás, y eso es muy importante. Nos ha inculcado ese espíritu de pertenencia. Que si no cuidamos nosotros a la selección, nadie más lo va a hacer", manifestó.

Por otro lado, Paolo Guerrero, capitán del equipo nacional, regresó a los entrenamientos con el Internacional de Brasil y puede llegar en buena forma a la Copa América 2019. Tapia consideró positivo la vuelta del delantero.

"Es una gran noticia para todos. Para él no solo en los futbolístico o físico, también importante para que se siente mejor y pueda llegar en forma. Ojalá pueda estar al ciento por ciento", concluyó el mediocampista.