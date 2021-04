El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, es un hombre con un estilo bien marcado, con la suficiente capacidad para aclarar cualquier tema por más espinoso que este sea. El ‘Tigre’ fue tajante al señalar que si un jugador rompe los protocolos debe ser sancionado y que nunca avaló el comportamiento de Jefferson Farfán. También, nos habló de las Eliminatorias Qatar 2022 y de la Copa América Argentina-Colombia 2021.

En sus primeras declaraciones sobre el incidente de Jefferson Farfán dio la sensación que lo estaba apoyando a pesar de haber roto los protocolos de sanidad establecidos por la FPF.

Quiero aclarar ese tema. Los protocolos están para ser cumplidos y ser respetados. Si un jugador lo incumple y es sancionado, está bien. El mensaje que quiero dar y, que quede claro, es que las normas se tienen que cumplir y la sanción tiene que ser para todos iguales. No creo que deba haber un privilegio para algunos jugadores.

Se le había entendido mal.

Quizás me exprese mal o me malinterpretaron en un primer momento. Lo que dije fue que los protocolos se tienen que actualizar. ¿A qué voy? Al inicio de la pandemia no se podía ni sacar a la mascota porque te detenían y te llevaban a la comisaría en un patrullero, no se podía estar en la calle. Hoy en día el mundo ha cambiado. Uno trata de vivir lo más parecido a como era antes de la pandemia; dentro de la nueva realidad. Por ese lado fue mi comentario. Espero que haya quedado clara mi posición.

¿Qué piensa del cambio del fixture de las eliminatorias Qatar 2022 que ahora nos tocará enfrentar a Colombia (3 de junio) y Ecuador (8 de junio) y ya no a Bolivia y Venezuela?

Lo más importante es que siempre estábamos preparado porque todos los problemas que han generado estos cambios y reprogramación es por la pandemia. Siempre estuvimos al tanto de todo a través del director deportivo, Juan Carlos Oblitas, y la gerencia de selecciones, Antonio García Pye, de lo que podía suceder. Más allá de los cambios no vamos a tener problemas. Vamos a estar preparados para cada partido.

En la lista provisional de los 50 jugadores para la Copa América aparece Santiago Ormeño. ¿Ha conversado con él?

No hemos tenido ningún contacto con él, solamente le hacemos seguimiento sobre su continuidad y productividad en el fútbol mexicano.

Jugada ya la cuarta fecha de las Eliminatorias, estamos en el fondo de la tabla con un punto. ¿Sobre qué basa su optimismo para revertir esta situación?

En la experiencia, mi confianza y fe. Tenemos ya 6 años al frente de la selección. Ya hemos vivido situaciones complicadas, hemos atravesado innumerables problemas a lo largo de todos estos años. Creo que estamos en condiciones de poder dar vuelta a esta situación para pelear la clasificación, luchar por ese cupo hasta el último momento. El arranque no fue lo esperado. Necesitamos recuperarnos. Eso está fuera de discusión.

¿Qué le espera a Perú en la Copa América Argentina-Colombia 2021?

Perú desde el 2011 hasta la fecha siempre ha estado en el podio. Ha llegado hasta las últimas consecuencias. Ojalá pudiéramos sostener eso, que viene como desafío para seguir estando en ese privilegiado podio.

Anunciamos la lista provisional de futbolistas convocados por el profesor Ricardo Gareca para la @CopaAmerica 2021. #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/K8pnuwm80w — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) April 27, 2021

¿Usted espera con muchas ansias la vacuna?

Si estoy obligado a vacunarme lo hago, pero considero que hay gente mucho más vulnerable en este caos que la necesita. Es una opinión. Pero si está reglamentado por Conmebol, que dice para la gente que está en el espectáculo hay que vacunarse, nos vacunaremos todos.

¿Cuál es su punto de vista sobre la Liga 1?

Está teniendo partidos entretenidos. Se está desarrollando con buena dinámica. Nos gusta. La liga peruana siempre ha nutrido a la selección peruana, es una fuente permanente para la bicolor y para poder ampliar posibilidades de convocatoria.

¿Por qué cree que a los equipos peruanos les va tan mal en la Copa Libertadores?

Hay varios puntos que se tiene que considerar. El primer punto, es que el fútbol local es bastante cortado. No es problema físico, ni de dinámica ni nada de eso. Se debería dar más fluidez al juego porque en el fútbol internacional no se corta tanto el trámite de juego, no se interrumpe tanto, se tiene más tiempo de juego neto. Eso no es un dato menor.

¿Por qué sucede eso?

Acá se corta mucho la jugada, se interrumpe mucho y se necesita tener mayor fluidez. No se debería interrumpir tanto ya sea por el arbitraje o porque protestan demasiado los jugadores. Habrá que encontrar la manera de que se pueda desarrollar el mayor tiempo de juego neto en los partidos. También habrá mejorar las canchas, hacerlas más rápidas. Un montón de cosas que atentan contra los equipos peruanos en los torneos internacionales para que así tengan mayor productividad en la Copa Libertadores o Sudamericana.

¿Qué otros cosas influyen?

Hay que ver la infraestructura de los clubes, desarrollo de estos, la capacidad que tienen para formar jugadores, el presupuesto que tiene cada equipo, jugadores de base para poder competir con esos tipos clubes que manejan otros presupuestos. Acá en Perú hay equipos que su prepuesto para salir campeón es mayor que al que tienen para competir en un torneo internacional. Así es muy difícil. En los torneos internacionales se compite con equipos de la talla de los brasileños, argentinos, entre otras nacionalidades que incorporan más futbolistas de jerarquía para ganar la Copa Libertadores. El por qué sucede las cosas es mucho más amplio.

¿Sin embargo usted le saca provecho al torneo local?

La selección dispone de poder contar con un universo de 200 jugadores del medio y nosotros elegimos a los mejores elementos desde el aspecto físico, técnico y táctico. En eso, basamos nuestra convocatoria tanto de jugadores del medio local como los que juegan en el exterior.

