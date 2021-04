Honestidad brutal. Gerónimo Barbadillo, una de las glorias de la selección peruana y del Tigres de México, no tuvo reparos en recomendarle al goleador de Puebla, Santiago Ormeño que no acepte el posible llamado de Ricardo Gareca debido a que la ‘Blanquirroja’ no llegará al Mundial de Qatar 2022.

El popular ‘Patrulla’ Barbadillo, quien radica en Italia, señaló que el goleador de la Liga MX no tendría protagonismo y podría calentar banca en el equipo del ‘Tigre’. “En su posición está (Gianluca) Lapadula, un italiano-peruano que fue llamado a selección, no sé si (Ricardo) Gareca está peleándose por Santiago Ormeño, lo más probable es que México lo llame”, dijo al portal mexicano ‘Mediotiempo’.

“En Perú está Paolo Guerrero, un jugador que tiene gran experiencia para una eliminatoria, pero que ya tiene cierta edad. También está (Jefferson) Farfán, un jugador que tiene un nombre, son jugadores de mucha experiencia”, apuntó el mundialista de España ’82, con 66 años.

Santiago Ormeño convierte y habla sobre posible convocatoria

“Es casi imposible que llegue a Qatar”

Asimismo, ‘Patrulla’ reconoció como casi nulas las chances de Perú para llegar al próximo Mundial de Qatar 2022 y apuntó esto como un argumento más para que el nieto de Walter Ormeño acepte el llamado de México.

“Es un poco imposible (su clasificación a Qatar 2022), sobre todo en este momento, porque son jugadores de avanzada edad y no hubo recambio de jugadores jóvenes. Esa va a ser la dificultad que va a tener Perú”, aseveró el que también fuera jugador del Udinese de la Serie A.

