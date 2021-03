Sergio Peña, quien viene realizando una gran campaña en lo individual con Emmen de Holanda, confesó que mira videos de Juan Román Riquelme para motivarse antes de los partidos. Para el volante de la selección peruana, el ídolo de Boca Juniors es su máximo referente. ¡Y no es para menos!

“Siempre el mismo día de mis partidos, o a veces el día anterior, veo videos de Juan Román Riquelme. Es insuperable”, comentó el atacante de FC Emmen en Movistar Deportes. Pero no fueron los únicos contenidos que vio Peña la temporada pasada, aunque, a diferencia de los primeros, estos no tenían el mismo efecto.

De acuerdo con sus confesiones, el también seleccionado nacional veía junto con Miguel Araujo los duelos de Alianza Lima. “Yo no dormía para ver los partidos. Imagínate con qué humor nos íbamos a entrenar con Miguel. La situación era difícil para nosotros también”, sostuvo.

“Creo que a los jugadores no les dieron tranquilidad. La culpa es de todos, pero en cuanto a la dirigencia la verdad que fue muy pobre todo”, agregó sobre la situación del club íntimo. Sin embargo, pese al mal momento de la institución blanquiazul se alegró mucho con la negociación que llegó a concretar el club para la llegada de Didier La Torre.

El volante de 18 años llegó este 2021 a FC Emmen y los primeros en darle la bienvenida fueron Sergio y Miguel. “Con Didier es un caso especial porque me hace recordar mucho a mí cuando tenía su edad. Paramos juntos las 24 horas. Me gusta estar ahí con él porque me pongo en su lugar”, comentó.

FC Emmen sigue peleando por alejarse de la zona de descenso de la Eredivisie. Sus últimos tres cotejos se han mantenido invictos (un empate y dos victorias), pero con ello no será suficiente, por lo que Peña aseguró que “hemos ganado dos partidos y se siente como si estuviéramos salvados, pero estamos bastante lejos. Yo creería que vamos a pelear hasta la última fecha”.

