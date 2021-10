Bolivia vs Perú EN VIVO vía Tigo Sports ONLINE sigue el juego por la jornada 5 de las Eliminatorias Qatar 2022, este domingo 10 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Movistar Deportes, América TV y Tigo Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras imponerse a Chile en el ‘Clásico del Pacífico’, Perú visitará a Bolivia, buscando dar otro paso más hacia la tan ansiada clasificación a su segundo Mundial consecutivo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Hernando Siles.

Una importante victoria (2-0) consiguió la ‘Blanquirroja’, con goles de Christian Cueva y Sergio Peña. Dicho resultado le permitió a Perú mantenerse en el séptimo casillero, ahora con once puntos, y ponerse a tres de Colombia, quinto y en zona de repechaje.

En el Estadio Nacional de Lima, el conjunto dirigido por Ricardo Gareca fue superior a la ‘Roja’, se llevó el triunfo y, con ello, mantiene sus chances de obtener un boleto para la cita mundialista. Sumar de a tres en la altura paceña es el nuevo objetivo.

Cómo llegan los equipos al Bolivia vs Perú

Para este compromiso, Perú no podrá contar con Miguel Trauco, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. A la baja del lateral se suman Edison Flores, Renato Tapia, Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, desconvocados por motivos de lesión.

A raíz de ello, el ‘Tigre’ Gareca y su comando técnico decidieron llamar de emergencia a Oslimg Mora, de Alianza Lima, y a Horacio Calcaterra, Sporting Cristal.

En lo que respecta al equipo que presentaría Perú en Bolivia, una novedad será la presencia de Marcos López en la zona izquierda de la defensa. Y en el ataque, Gabriel Costa tomaría el lugar de ‘Orejas’ Flores, mientras que Gianluca Lapadula sería el elegido para comandar la ofensiva, en reemplazo de Guerrero.

“Será un bonito reto para nosotros los defensas tratar de anularlo (a Marcelo Martins). No me va bien en la altura, pero debemos ser inteligentes, tener la pelota, dosificar y saber cuándo atacar al rival”, señaló Callens en la previa, en entrevista con RPP.

Al frente estará Bolivia, que viene de perder 3-0 a manos de Ecuador y que se ha trazado la meta de remontar una poco grata campaña en casa y con la presión de ganar sus dos juegos de local para zafarse del penúltimo sitial de la tabla y mantener sus ilusiones de clasificación.

“Hemos perdido un partido muy difícil, que ha podido ser peor y es por eso que en el partido contra Perú nos jugamos todo”, fue el contundente mensaje que dio César Farías, seleccionador de Bolivia.

Bolivia vs Perú: probables alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe, Marc Enoumba, Luis Haquín, Jairo Quinteros, Roberto Fernández, Juan Carlos Arce, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano Ramiro Vaca, Henry Vaca y Marcelo Martins. DT: César Farías.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Gabriel Costa, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca

¿A qué hora juegan Bolivia vs Perú y cómo ver el partido?

México - 3:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 3:00 p.m. - Movistar Deportes y América TV

Ecuador - 3:00 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m. - Tigo Sports

Venezuela - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m. - Tigo Sports

Chile - 5:00 p.m. - TNT Sports

Argentina - 5:00 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 5:00 p.m. - VTV

Brasil - 5:00 p.m. - SporTV 3, Canais Globo, NOW NET y Claro

España - 10:00 p.m. - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

¿Cómo ver Tigo Sports Bolivia gratis ONLINE el Bolivia vs Perú EN VIVO?

El partido Bolivia vs Perú podrá ser disfrutado en territorio boliviano de forma gratuita a través de Tigo Sports. Si te encuentras en este país, solo tienes que sintonizar en tu televisor, a las 4:00 p.m., el Canal 1 (si lo quieres ver en SD) o el Canal 8 (si deseas disfrutarlo en HD).

En el caso cuentes con el servicio de cable, tienes las siguientes opciones: Canal 700 (Tigo Sports HD), Canal 717 (Tigo Sports 2 HD), Canal 718 (Tigo Sports 3 HD)

¿Cómo descargar la app de Tigo Sports?

Para descargar la app de Tigo Sports y disfrutar el Bolivia vs. Perú por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022, ingresa a la tienda de aplicación de tu dispositivo y busca Tigo Sports. Una vez descargada la aplicación, ingresa un usuario y contraseña y ¡Listo!