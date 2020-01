Se despidieron haciendo los deberes. Selección peruana Sub-23, disputó su último amistoso previo a la participación que tendrá en el Preolímpico de Colombia. Los pupilos de Ñol Solano lograron imponerse en el último minuto a El salavador 1-0 en el Estadio Miguel Grau, con gol de Kevin Sandoval.

La Sub 23 afrontó su segundo amistosos con la selección centroamericana. En el primer duelo los peruanos ganaron 2-0 y en esta oportunidad, las acciones fueron mucho más parejas. Perú mostró mucha más posesión del balón y el golero nacional Ynamine no fue exigido. Pero este dominio no se tradujo en eficacia carecieron de eficacia y solo un intento de Fernando Pacheco (44′) generó peligro.

Para el complemento Perú tuvo que redoblar su esfuerzo para llegar a la última línea centroamericana que solo apeló al contragolpe. Sebastián Gonzáles tuvo una jugada clara en el área, pero decidió pegarle de derecha y mandó el balón desviado.

Perú amistoso 1-0 con El Salvador

Sobre los los 87′ Eduardo Rabanal ensayaba remates de media distancia y uno de sus intento golpeó nen el travesaño y el balón rebotó fuera de la linea de gol. Cuando el empate parecía firmado, Kevin Sandoval se acercó al área, sacó un remate, este se desvió en un rival y terminó por colarse y cerrar en azul esta etapa preparatoria.

la selección peruana Sub 23 viaja este jueves 16 rumbo a Colombia para encarar el Torneo Preolímpico, con el objetivo de lograr el bolero rumbo a Tokio 2020.