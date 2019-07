VER HOY Copa América 2019: Semifinales EN VIVO Brasil vs Argentina ONLINE TV por el pase a la final 

SEMIFINALES | COPA AMÉRICA 2019 | Brasil vs Argentina | EN VIVO | CLÁSICO SUDAMERICANO | Ambas selecciones se enfrentarán en las semifinales de la Copa América 2019 . La canarinha llegó a esta instancia del torneo tras vencer a Paraguay por penales, mientras que la albiceleste tuvo que vencer a Venezuela para verse cara a cara, en lo que muchos indican que es una final adelantada.

​

El duelo Brasil y Argentina , un nuevo superclásico del continente, no solo concita interés en esta parte del mundo, sino que seguramente paralizará todo el planeta y se disputará en el ‘Mineirao’, un estadio en el que ambos vivieron un trauma del que hoy esperan escapar camino a la gloria.



El ‘Scratch’ sufrió acá la peor derrota de su historia, al caer 7-1 con Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo 2014, pero la ‘albiceleste’ tiene también sus propios fantasmas, pues en esta cancha nunca ha podido vencer a la ‘canarinha’ en 5 partidos (4 derrotas y 1 empate) y la última vez cayó 3-0 por las Eliminatorias 2018.

Última vez que Argentina campeonó en la Copa América 1993

Los de Tite pretenden enterrar definitivamente los malos recuerdos con un ataque demoledor conformado por Coutinho, Gabriel Jesús, Roberto Firmino y Everton, este último una revelación que ha hecho olvidar también a Neymar. Por su parte, Lionel Scaloni parece haber encontrado a los acompañantes ideales de Lionel Messi en Lautaro Martínez y Sergio Agüero, pero existen grandes posibilidades de que se decida hoy finalmente por Ángel Di María en lugar del ‘Kun’ para reforzar la volante. Nombres les sobran a ambos y el espectáculo parece garantizado.

ARGENTINA VS. BRASIL VÍA INTERNET Y APPS MOVIL



Partidos, cruces, día, hora y canal tv de las semifinales de la Copa América 2019:

Brasil VS. Argentina (Martes 2 de julio 7:30 p.m.)

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

TV: América Tv y DirecTv



Chile VS. Perú (Miércoles 3 de julio 7:30 p.m.)

Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre

TV: América Tv y DirecTv

RESULTADOS PARTIDOS, FECHAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA:

Brasil 4-3 Paraguay (p)

Argentina 2-0 Venezuela



Colombia vs. Chile (4-3 penales)

Estadio Arena Corinthians, Sao Paulo

TV: América Tv y DirecTv



Uruguay vs. Perú (4-5 penales)

Estadio Arena Fonte Nova, Salvador.

TV: América Tv y DirecTv

Fechas de la Copa América 2019:



Final: Domingo 7 de julio 3:00 p.m.

Tercer puesto: Sábado 6 de julio 2:00 p.m.

