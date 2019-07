Semifinales de Copa América 2019 Perú vs Chile EN VIVO Dónde y cómo VER TV GRATIS 'Clásico del Pacífico' en Porto Alegre

CANAL ONLINE | EN VIVO | Perú vs Chile | SEMIFINAL COPA AMÉRICA 2019 | La 'Blanquirroja' se verá la cara con 'La Roja' en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' por las semifinales de la Copa América 2019. Paolo Guerrero, tiene la misión de llevar a sus compañeros a su primera final desde 1975. En tanto, los mapochinos llegan con la ilusión de seguir en esa ruta que los lleve a ser verdaderos bicampeones de América. El ganador saca boleto directo a la final del domingo en el mítico Maracaná.



Para VER EN VIVO este partido de FÚTBOL TV tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo y seguir el MINUTO A MINUTO. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, CANALES DEL MUNDO , goles, polémica, jugadas, HORARIOS Y CANALES del Perú vs. Chile en Trome.pe. A continuación todos los detalles de este ¡PARTIDAZO!

HORARIOS DEL PERÚ VS. CHILE



Perú vs Chile FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver vía América TV | América TV GO | DirecTv. En Latinoamérica a través de la señal de DirecTv, Sky Sports, DAZN, beIN Sports en diferentes horarios | Argentina (9:30 p.m) | Colombia (7:30 p.m.) | México (7:30 p.m.) | Brasil (9:30 p.m.) | Bolivia (8:30 p.m.) | Canadá (7:30 p.m.) | Ecuador (7:30 p.m.) | Estados Unidos (7:30 p.m.) | Venezuela (7:30 p.m.)



En Chile, el Perú vs. Chile será televisado en directo el miércoles 3 de julio a las 8:30 p.m., en Chile (8:30 p.m.) DIRECTV Sports Chile , TVN , DIRECTV Play Deportes , CDF HD y Canal 13.



Mientras que en España, el Perú vs. Chile con Paolo Guerrero y Arturo Vidal podrá ser victo por DAZN España.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019, Perú vs Chile podrá verse a través de los canales Globo TV Internacional, aplicación extra NBC Sports Live, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo.

Celebración de Perú tras clasificar a las semifinales de la Copa América 2019. (Video: América Tv)

La 'Blanquirroja' llega a este Perú vs Chile como el invitado inesperado de las semifinales de la Copa América, más aún luego del 5-0 sufrido ante Brasil. Pero los incas apelaron al carácter para dañarle el camino a Uruguay en los cuartos de final, forzaron la definición por penales donde la suerte estuvo de su lado.



Ricardo Gareca afronta este Perú vs Chile con el mismo once que paró frente a la Celeste y su conocido esquema 4-2-3-1. El DT sabe que al igual que Arturo Vidal y Charles Aránguiz, Christian Cueva y Carlos Zambrano están amonestados y en riesgo de perderse la final si Perú clasifica a la final.

El colombiano Reinaldo Rueda sabe que su selección es candidata en este Perú vs Chile, no solo por su condición de campeón, sino porque en el camino viene encontrado su mejor funcionamiento.



Dos emblemas de la 'Generación dorada' están en 'Alerta amarilla' debido a que Arturo Vidal y Charles Aránguiz, están amonestados y deberán cuidarse ante Perú, sino se quieren perder una eventual final de superar a los incaicos.



Curiosamente, un enfrentamiento en semifinales fue el último en la Copa América del 2015, cuando el anfitrión Chile se impuso 2-1 y avanzó a la final en la que luego venció a Argentina por penales para conseguir su primer título



Penal 5 de Chile

Perú vs Chile : Probables alineaciones.



Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún - André Carrillo, Christian Cueva, Édison Flores - Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Chile: Gabriel Arias - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour - Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz - José Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.