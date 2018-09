La tenista Serena Williams perdió los papeles en la final del US Open, torneo internacional que finalmente ganó la japonesa Naomi Osaka. Las imágenes han causado polémica en redes sociales.

La norteamericana, frustrada porque las tácticas no salían como ella esperaba y porque título se le escapaba de las manos, protagonizó un polémico episodio poco antes visto en su carrera.

Serena Williams fue blanco de críticas pues, en pleno partido, rompió dos raquetas y comenzó a enfurecerse, sin importar el 'papelón' que estaba haciendo a nivel mundial.

Pero todo se fue de control cuando estalló cuando el juez de silla, el portugués Carlos Ramos, la sancionó por haberlo llamado 'ladrón' en pleno juego.

Eso no fue todo. Serena Williams no pudo evitar derramar unas lágrimas de frustración. "Nunca hice trampa en mi vida, tengo una hija. Me debes una disculpa", dijo la tenista al árbitro.

"Esto pasa porque soy mujer. Su fuese hombre, no harían nada. Ellos hacen cosas peores", agregó la deportista en imágenes que fueron captadas por las cámaras de TV.