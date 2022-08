Serena Williams, 23 veces ganadora de torneos Grand Slam a nivel individual, anunció este martes mediante una carta que publica la revista Vogue que ha tomado la decisión de retirarse de la actividad profesional. “Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”, expresó.

Al respecto, la deportista de 40 años señaló que, en adelante, su familia será su prioridad. “Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia… Hace unos años comencé discretamente Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después de eso, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”, agregó.

Enseguida, la tenista indicó: “Nunca me ha gustado la palabra retiro. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición… Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”.

Después, Serena dijo que ha sido “reacia a admitir ante mí mismo o ante cualquier otra persona que tengo que dejar de jugar al tenis”. En la misma línea, la campeona olímpica indicó que “se me hace un nudo incómodo en la garganta y empiezo a llorar. Sé que mucha gente está emocionada y ansiosa por jubilarse, pero hay felicidad en este tema para mí”.

La estadounidense también comentó que siente “mucho dolor”, odia “tener que estar en esta encrucijada” y que está “desgarrada”, aunque cree que “estoy lista para lo que sigue”. Precisamente, reiteró que “en estos días, si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último” y confesó que busca quedar nuevamente embarazada.

¿Adiós de Serena Williams tras el US Open?

De otro lado, Serena actualmente compite en el torneo WTA de Toronto y tiene la mira puesta en el Abierto de Estados Unidos. “No sé si estaré lista para ganar Nueva York. Pero voy a intentarlo. Y los torneos previos serán divertidos”, manifestó por la manera en la que vivirá sus semanas finales en el circuito.

En el cierre, Serena Williams dedicó unas palabras al deporte que practicó profesionalmente desde 1995. “Sepa que le estoy más agradecido de lo que puedo expresar con palabras. Me has llevado a tantas victorias y tantos trofeos. Voy a extrañar esa versión de mí, esa chica que jugaba al tenis. Y te voy a extrañar”.

La carrera de Serena Williams

Serena Williams se convirtió en tenista profesional a los 14 años. Ha ganado 23 torneos de Grand Slam. De hecho, su primer título individual, el Abierto de Estados Unidos, en 1999. En 2002 conquistó su primer Roland Garros al derrotar precisamente a su hermana Venus, y ese mismo año conquistó su primer Wimbledon.

Serena Williams ha ganado en siete ocasiones el Abierto de Australia, otras siete veces Wimbledon, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros. A nivel de Juegos Olímpicos, ganó el oro individual en Londres 2012. Asimismo, se colgó la medalla dorada en dobles en esa misma edición, pero empezó en Sidney 2000 y repitió en Pekin 2008.