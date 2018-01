Manchester City , con un Sergio Agüero en estado de gracia -marcó un triplete-, derrotó sin excesivos aprietos al Newcastle United por 3-1 y amplió la diferencia de su equipo en lo más alto de la Premier League sobre el Manchester United a 12 puntos.



Los pupilos de Pep Guardiola fueron los encargados de cerrar la jornada sabatina de la liga inglesa sabedores de que necesitaban sumar tres puntos para no dar alas a sus vecinos del United, que pocas horas antes se habían deshecho del Burnley (0-1) y reducido a nueve puntos su desventaja en la segunda posición.



Sin el lesionado Fabian Delph en el lateral izquierdo, Pep Guardiola apostó por el joven ucraniano Oleksandr Zinchenko en lugar de Danilo y recuperó para la causa a David Silva, quien se perdió la derrota -la primera en liga- del pasado fin de semana en Anfield contra el Liverpool (4-3).



El 'Kun' Agüero inició su camino hacia su undécimo triplete con a camiseta del Manchester City pasada la primera media hora (34'), cuando peinó ligeramente un centro desde la izquierda de Kevin De Bruyne y batió por primera vez la meta de Darlow.



En la segunda mitad, el punta argentino no falló desde el punto de penalti y subió el 2-0 al marcador después de que Raheem Sterling fuera 'cazado' dentro del área por Javier Manquillo. Darlow adivinó el lado del disparo del 'Kun', pero, pese a su estirada, no llegó.

Goles, resumen y mejores jugadas del triunfo del Manchester City 3-1 Newcastle:

Sergio Agüero anotó triplete y Manchester City venció 3-1 a Newcastle por la Premier League

Con la afición azul celebrando en las gradas el que se presuponía un triunfo fácil, tres minutos después del segundo tanto de Agüero el Newcastle se plantó en segundos en el área de Ederson tras una recuperación en la suya. Ciaran Clark encontró a Jacob Murphy a la espalda de Zinchenko y el inglés, con una suave 'picadita' ante la salida del portero brasileño, metió a su equipo en el partido.



Ahí terminó la reacción de las 'Urracas', puesto que en el minuto 83 una excelsa jugada desde el costado izquierdo de Leroy Sané la finiquitó Agüero con la zurda para dejar sentenciado el choque, festejar su triplete perfecto -pie derecho, pie izquierdo y cabeza- y dejar a su equipo a un pasito del título de liga.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.