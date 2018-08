Sergio Agüero: Manchester City lo multaría por fumar esta sustancia junto a su novia [VIDEO Y FOTOS]  

Chica peligrosa. Sergio Agüero ha vuelto a ganar los titulares de los medios de comunicación en Inglaterra, pero no por sus goles con Manchester City. El popular 'Kun' ha causado polémica debido a unas imágenes junto a su nueva novia, donde se observa al argentino fumando de una con pipa de agua oriental, conocida como 'narguile', que se utiliza con tabaco caliente, melaza y fruta.



Las imágenes de Sergio Agüero, salieron a la luz debido a que su nueva novia, la modelo Lola Magnin, compartió las imágenes en su cuenta de Instagram. La joven de 18 al parecer no midió la consecuencias de compartir este video donde se aprecia como ambos fuman y exhalan el humo. Las redes sociales de Manchester City han reaccionado y el club haría una investigación.



Lola Magnin intentó aclarar la situación escribiendo que la sustancia que estaban fumando "es vapor" para que nadie piense otra cosa. Pero esto esto no lo libraría d e una sanción de parte del Manchester City, quien tiene claras reglas de disciplina con sus jugadores.



Sergio Agüero terminó una relación de cinco años con la cantaurora Karina 'La Princesita'. Pero ahora el jugador del Manchester City estaría encandilado de esta modelo rubia de 18 años, Lola Magnin. Así lo afirma el periodista Ángel de Brito. “El Kun Agüero invitó a acompañarlo a su casa a Lola Magnin. Ella es quien lo acompaña ahora”, explicó el comunicador.