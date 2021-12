HORA DEL RELAJO. Sergio Agüero pasó a ser un ex jugador cuando hace algunos días anunció que ‘colgaba’ los chimpunes, esto por un problema en el corazón que se le detectó en Barcelona. Más allá que el jugador haya llegado a un acuerdo con el Barza para el pago de su salario y que le hayan llegado muestras de apoyo por su decisión, lo cierto es que el ‘Kun’ ya empezó a hacer vida de ex futbolista y a disfrutar de sus enormes cuentas bancarias.

Lo primero que hizo Sergio Agüero fue viajar hace unas horas a Argentina junto con toda su familia para pasar allí la Navidad y la fiesta de Fin de año. A su arribo el ex delantero de Manchester City y la selección argentina emitió breves declaraciones.

“Me siento bien. He venido aquí de vacaciones y me voy a divertir y pasar la Navidad con mi familia. Después veré qué voy a hacer, pero de momento no he tomado ninguna decisión, esa es la verdad”, declaró el ‘Kun’ a algunos periodistas en el aeropuerto. El ex jugador llegó a su país acompañado, entre otras personas, de su novia Sofía Calzetti.

El 'Kun' Agüero arrancó su etapa como ex jugador y se encuentra en Argentina

Tras ello se dirigió directamente a una finca privada donde compartió una barbacoa con sus seres queridos, incluido su hijo adolescente Benji. Más tarde, el jugador posteó en sus redes sociales fotos en el almuerzo familiar y donde se le veía a él mismo como el más experto ‘parrillero’.

Agüero pasó una tarde a pura charla e incluso recibiendo llamadas de otros amigos que residen en Buenos Aires. Tampoco se descartó que en los próximos días el ex jugador visite la sede de Independiente, club en el que debutó profesionalmente.

El ex jugador del City, Atlético y Barcelona se vistió de cocinero en la barbacoa que organizó

Los informes dicen que al ex delantero ya se le han ofrecido cuatro trabajos desde que se jubiló , incluido un puesto de embajador en Etihad para ser representante del Manchester City donde es el goleador histórico.

El 'Kun' dijo que por ahora no ha decidido en qué ocupará su tiempo

Hay que recordar que Roberto Peidro, cardiólogo del ‘Kun’ reveló como fueron los días previos del ex seleccionado antes de dar un paso al costado en el fútbol. “Fue una decisión compartida por Sergio dejar el fútbol profesional. Estaba muy ansioso y cuando vi los resultados de la prueba lo primero que dije fue: ‘Si fueras mi hijo, te recomendaría que fueras por este camino”, contó el profesional.

Aguero tomó su decisión junto a Peidro, Josep Brugada, el cardiólogo barcelonés encargado de su tratamiento y su mamá.

