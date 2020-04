Sergio Agüero perdió los papeles en transmisión en vivo luego de recibir gol definitorio de James Rodríguez en FIFA 20. Esto en el torneo #LaChamPlaySolidaria, que busca ayudar a la Cruz Roja Argentina para combatir el coronavirus en dicho país. Mira el video.

Sergio Agüero y James Rodríguez igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario, por lo que tuvieron que definir el partido en la modalidad de “gol de oro”. El argentino terminó cayendo frente al colombiano en FIFA 20 y desató su ira.

"No sé para qué juego. Me agarró la moto, loco, con este juego. No se puede jugar así", lamentó enojado Sergio Agüero luego de tirar el mando de la consola.

Con este resultado, James Rodríguez jugará cuartos de final del torneo benéfico contra el jugador de baloncesto Facundo Campazzo. Ojo, también participan: Paulo Dybala, ‘Chicharito’ Hernández, Maluma, René, entro otros.

Sergio Agüero desató su furia tras quedar eliminado por James Rodríguez en FIFA