Sergio Agüero, actual delantero de FC Barcelona, ha sorprendido a sus millones de seguidores en las redes sociales haciéndose un radical corte de cabello este miércoles a manos de un ‘Barber’ colombiano que, para su sorpresa, era hincha de Real Madrid y seguidor de Cristiano Ronaldo.

El popular ‘Kun’ contó a sus seguidores por qué tomó esta decisión. “Tenia el cabello muy mal, creo que hay que darle oportunidad de crecer mejor y además creo que tengo cara de pelado buena onda”, contó el jugador que sometió su cabello a tintes platinados y recibió el apoyo de sus seguidores, tras un reto plateado antes por Gerard Piqué.

“Me han dicho que me parezco a Pep Guadiola y Conor McGregor ja, ja, ja. Cabeza de rodilla, díganme todo: pelado la conch... Son envidiosos, me queda lindo ser pelado”, se defendió el goleador y lanzó el reto a Lionel Messi a seguir sus pasos: “Vamos Leo, anímate a ser del club de los pelados”.

Kun Agüero quedó calvo e invita a Messi a seguir su estilo (Video: Instagram)

¡Peluquero era del Real Madrid!

El delantero azulgrana en un momento decidió entrevistar a su barbero. “¿Te gusta el fútbol, hincha de que equipo eres, cuéntame?”, preguntó Sergio Agüero sin sospechar la tremenda respuesta del profesional colombiano.

“En Colombia soy del América de Cali, pero aquí soy de Real Madrid”, dijo para la sorpresa del ‘Kun’ quien abrió los ojos como señal de sorpresa y tampoco esperó saber quién era su jugador favorito.

Kun Agüero sorprendió a sus seguidores con nuevo look (Foto: Instagram)

“Me gusta como juega James Rodríguez en Colombia, pero más me gusta Cristiano Ronaldo ¿Tú lo conoces?”, le preguntó el estilista que encontró una respuesta fingida del jugador: “Claro, somos muy amigos”, dijo durante la trasmisión en vivo y que provocó las burlas de sus seguidores.