Ha pasado más de un mes desde que Sergio Agüero jugó su último partido con camiseta de Barcelona y su regreso a las canchas, por ahora, es una incertidumbre. El argentino está sometido a un tratamiento de tres meses, luego del problema cardiológico que se le detectó y que asustó a todos.

El reciente 12 de noviembre, el ‘Kun’ se pronunció y dio la contra a los rumores que decían que se retiraba de la actividad. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, dijo aquel día.

Y este jueves, el futbolista reapareció en una transmisión en vivo en Twitch, con motivo de la participación de su equipo KRÜ Esports en el Mundial de Valorant, y se dirigió a sus seguidores, básicamente para agradecer por los mensajes de aliento que recibió en las últimas semanas.

“No voy a hablar de mi tema, ya saben que estoy bien. Le quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron, en redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que a toda esa gente que me escribió les digo muchas gracias”, dijo Agüero.

El deportista, carismático como siempre, continuó: “No voy a hablar mucho del tema este y solo vengo a disfrutar del partido de hoy. Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten. Siempre está bien agradecer porque vi muchos mensajes por todos lados”.

En el último pronunciamiento del FC Barcelona, el 1 de noviembre, se conoció que el ‘Kun’ Agüero había sido “sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada”. A causa de ello, el sudamericano sería baja y en los próximos tres meses se evaluaría la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación.