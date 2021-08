El número que Lionel Messi ha hecho histórico en Barcelona se ha convertido en una ‘papa caliente’ que nadie quiere sostener entre las manos. Así lo ha graficado el capitán azulgrana, Gerard Piqué, quien reveló al famoso streamer, Ibai Llanos, una conversación privada con Sergio Agüero, uno de los jugadores con la suficiente espalda para ponerse la ‘diez’, pero se llevó tremenda sorpresa.

El influencer español desde una transmisión de Twich le consultó sobre quién sería el heredero ideal para llevar la ‘10′ de la leyenda azulgrana y referente culé no se hizo problemas para confesar que ofreció esta posibilidad al argentino Sergio Agüero, pero el defensor no se imaginó la respuesta. “Se lo dije al Kun que se la pusiera, pero no la ve clara”, señalo uno de los mejores amigos de Lionel Messi.

Sergio Agüero sabe lo que pesa llevar esta numeración, pues lo hizo con mucho éxito en Manchester City, pero ahora cobra una connotación diferente, dado los términos de la salida de Lionel Messi de Barcelona, lugar en el que el ‘Kun’ esperaba compartir con Leo hasta que los últimos acontecimientos forzaron su salida del club.

Lionel Messi continúa siendo tendencia mundial desde su llegada a Paris; sin embargo, el astro argentino también llamó la atención por lucir una camiseta con un mensaje que hace algunos años causó revuelo en toda Francia.

“Tienes que aceptarlo, porque es la realidad e intentar dar un paso adelante todos para poder seguir siendo competitivos. Fue duro, pues lo conozco desde los 13 años”, señaló Gerard Piqué, quien le deseó suerte en su nueva aventura en PSG.

Kun problemas para ser inscrito

Sergio Agüero todavía no fue inscripto en LaLiga Santander, debido a que el club aún no logra la rebaja salarial de todos los integrantes del plantel. Joan Laporta reconoció que la actualidad del argentino “no está resuelta” hasta que no se cierre el diálogo con los capitanes de Barcelona.

El goleador fue presentad junto al equipo azulgrana en el Camp Nou previo al debut de Barcelona en LaLiga, pese a que todavía sale de una tendinitis en el gemelo interno de la pierna derecha que lo llevaría a debutar recién en noviembre, la fecha límite para ser inscrito es este 31 de agosto.