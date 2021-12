Sergio Agüero anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional tras una larga y brillante carrera marcada por los goles, títulos y grandes momentos. Una arritmia obligó al ‘Kun’ a poner fin de manera precipitada a su trayectoria futbolística, dejando un sinsabor en el mundo del deporte rey.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Así que estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace una semana, quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha”, dijo un Agüero conmocionado en conferencia de prensa.

¿Cuándo debutó Sergio Agüero a nivel profesional?

Pero, ¿cómo inició el andar del Sergio Agüero? El jugador petiso tuvo un inicio temprano a nivel profesional, debutando con tan solo 15 años, un mes y tres días en el fútbol argentino de la mano de Óscar Ruggeri en un Independiente vs San Lorenzo. Era un 5 de julio del 2003 y el ‘Kun’ daba sus primeros pasos en la élite profesional. Sin embargo, sería ante un club peruano en el que quedaría marcado su estreno internacional.

Óscar Ruggeri fue el técnico que hizo debutar al 'Kun' Agüero a nivel profesional con Independiente.

El debut ante Cienciano, el inicio de la estrella internacional

Era un 12 de febrero del 2004 y el ‘Kun’ Agüero comenzaba a escribir su historia en torneos internacionales. Había sido convocado en Independiente para el duelo en Avellaneda por la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cienciano, quien llegaba con el rótulo de vigente campeón de la Copa Sudamericana 2003.

El ‘Kun’ había entrado en la nómina de convocados de José Omar Pastoriza para el partido, Independiente formaba con jugadores de experiencia como era el caso de Carlos Navarro Montoya, Christian Zurita, Juan Eluchans, Christian Giménez, Damián Manso, Sebastián García, entre otros.

Independiente había pegado primero ganaba 3-0 con goles de Christian Giménez (16′), Leonel Ríos (43′) y Hernán Lozada (59′), por lo cual Pastoriza encontró el momento preciso para que ingrese Sergio Agüero a los 69′ en lugar de Sebastián García. El ‘Kun’ tuvo poco más de 21 minutos en el campo durante su debut en torneos internacionales en un encuentro que terminó 4-2 a favor del ‘Rojo’.

En total, el ‘Kun’ Agüero participó en dos partidos en aquella fase de grupos de Copa Libertadores, sin poder anotar con Independiente. Sin embargo, sus explosivas actuaciones en el fútbol argentino -encajó 23 goles en 54 partidos- permitieron que dé el salto al Atlético Madrid en la temporada 2006-2007. Lo demás, es historia ya conocida.

¿Cuántos goles títulos logró el ‘Kun’ Agüero en su carrera?

Con 33 años, el ‘Kun’ Agüero cerró una carrera llena de ilustres números: anotó 427 goles en 786 partidos profesionales, considerando a nivel de clubes como internacional con Argentina. Además, conquistó 21 títulos, siendo 15 de ellos en el Manchester City.

