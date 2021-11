El corazón ha hecho que Sergio Agüero se aleje de las canchas por meses y mientras el delantero de Barcelona se somete a diversos exámenes con la intención de volver a jugar, el delantero sorprendió a sus seguidores al aplicarse una mascarilla facial y mostrar los resultados en sus redes sociales.

El popular ‘Kun’ no pierde el buen humor en medio de las malas noticias que recibió semanas atrás cuando le detectaron una patología cardiaca. “Hola, vi esto y me lo puse. Yo no sé si está bien o está mal. ¿Qué dicen? No me puedo reír, no puedo hacer nada. Estoy en modo Spa”, compartió el jugador desde su cuenta de Instagram.

El argentino robó una de las mascarillas de su novia Sofía Calzetti con la intención rehidratar su piel, reducir las líneas de expresión y aumentar la luminosidad de su rostro. Minutos después el jugador compartió una foto de los resultados previo a una salida dominical junto a su pareja.

Sergio Agüero sorprende con tratamiento facial (Video: @kunaguero)

Sergio Agüero se niega al retiro

El goleador también fue excluido de la selección argentina para esta fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 hasta conocer que su regreso a las canchas sea seguro para su salud. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, expresó el jugador desde Twitter.

Argentino quitó una mascarilla a Sofia Calzetti, su novia (Foto: @kunaguero)

Sergio Agüero descartó la posibilidad de retirarse prematuramente del fútbol pese a las afirmaciones de la prensa argentina sobre un cuadro agravado de la enfermedad del jugador que habría despertado el consejo de los médicos en recomendarle el retiro.

El episodio sufrido por el ‘Kun’ dentro del campo de juego se dio el pasado 30 de octubre durante el duelo ante el Alavés, por la duodécima jornada de LaLiga Santander , tras sufrir los síntomas de una falla en el ‘sistema eléctrico’ del corazón. Tras su salida el club anunció el receso del jugador por tres meses para estudiar su caso.