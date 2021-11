Como en sus mejores tiempos de boxeador Sergio Ibarra sacó un ‘gancho’ para mandar a la lona al periodista argentino Martín Liberman, quien fue muy duro Luis Advíncula y Carlos Zambrano. El ‘Checho’ no pudo tolerar el mensaje del ‘Colo’ tras el triunfo de la selección y aplicó el primer golpe.

El exgoleador argentino no dudó el llamar “Mala leche” a su propio paisano, después de leer este mensaje en sus redes sociales. “Gran victoria de Perú en su visita a Venezuela. Sigue soñando con su 2 do mundial consecutivo el seleccionado que comanda el tigre Gareca. ¡Los buenos son los de siempre! Cueva, Lapadula, etc. Sostienes pelea a 4 fechas del final”, compartió Martín Liberman, sin esperar la respuesta del ‘Manteca’, como se le conocía en Argentina.

El ‘Checho’ no le perdonó que haya tildado de ‘mediocres’ a Luis Advíncula y Carlos Zambrano. “Primero mataste a los jugadores peruanos de Boca (Juniors) y ahora te quieres hacer el bueno, subiéndote al carro, ya quieres chamba por acá seguro, quédate por allá mala leche y sigue metido en tu Twitter nomás”, escribió contundente el ‘Checho’.

Argentino nacionalizado defendió a Perú ante su paisano (Captura: Twitter)

HINCHAS APOYARON AL ‘CHECHO’ IBARRA

Sergio Ibarra, conductor de la sección deportiva de los noticieros Latina, superó los 200 me gusta y muchos comentarios en apoyo a su posición en defensa de los dos jugadores de Boca Juniors (Zambrano y Advíncula) quienes fueron maltratados por el ‘Colo’ durante una entrevista en el programa ‘Al Ángulo’ hace dos semanas.