Sergio ‘el Kun’ Agüero es uno de los delanteros más queridos no solo en Argentina, sino también en Inglaterra y el mundo. Tras abandonar hace unos meses el fútbol por un problema cardíaco, actualmente es streamer, CEO del equipo de deportes electrónicos KRÜ Esports y además trabaja para ESPN. Su presencia en Doha, la capital de Qatar, para comentar el Mundial, no pasó inadvertida. Como muestra un video viral donde baila con un grupo de niños africanos que lo reconocen en un bulevar de esa calurosa ciudad.

El caso es así. El exdelantero del Barcelona y el Manchester City pasea con zapatillas, short y camisa floreada por esa calle de Doha cuando es reconocido por una docena de niños africanos, que visten camisetas de Portugal, Argentina, Brasil, Alemania y Francia. Entonces se arma el ‘tole tole’. Por ahí suenan tambores y una voz que invita a bailar un ritmo de África. Los pequeños se ponen a ejcutar sus pasos y luego invitan al ‘Kun’. Este no se hace de rogar y se pone a bailar hasta casi quedar en cuclillas.

En el video colgado por VarskySports, todo es festejado por los presentes y los infantes que aplauden y se ríen. Al final piden la foto grupal de rigor. Es la alegría del Mundial Qatar 2022.

Agüero se ha vuelto un líder opinión con muy buena presencia en redes sociales y medios. Producto de ello y ante la reciente amenaza de la estrella del boxeo mexicano, Canelo Álvarez, contra el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, por ‘patear y limpiar le piso’ con la casaquilla de la selección mexicana que había intercambiado en Qatar 2022, su excompañero de selección intervino en la defensa de su viejo amigo.

Las imágenes que se viralizaron en twitter incendiaron al campeón de México, Saúl Canelo Álvarez y le dedicó mas de una publicación en su cuenta personal advirtiéndole por su ligera actitud tras la derrota del equipo charro 2-0 ante la albiceleste en Doha.

En su nueva condición de influencer y streamer, ‘Kun’ Agüero, no tardó en reaccionar al desafío que había lanzado el pugilista al amigo de su infancia y no dudó en intentar ser su ‘abogado’ ante el mexicano. “Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, inicio su defensa.

El exseleccionado argentino le explicó el ritual de los equipos después de los partidos “Después que se terminan los partidos, las camisetas siempre están en el piso por el sudor. Después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, dijo.

El video que ha indignado a todos el pueblo mexicano describe una situación cotidiana de los vestuarios de futbol donde Lionel Messi se sienta para sacarse los botines y sin querer patea la camiseta del Tri que se había intercambiado post partido, pero los usuarios de las redes sociales interpretaron como una agresión a un símbolo patrio mexicano y Canelo Álvarez también lo leyó así.

El campeón mexicano no dudó en expresarse. “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, compartió en una de sus primeras publicaciones, para después ponerse más picante: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

El boxeador seguía echando espuma y las explicaciones de uno y otro lado parecían no surtir efecto y compartió una nueva publicación. “Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo”.

