Nadie es profeta en su tierra. Si no que lo diga Sergio López que es integrante del cuerpo técnico de Pedro Troglio en el Olimpia con el que ganó tres títulos en el fútbol hondureño. El entrenador de porteros conoció al argentino en Universitario de Deportes y gracias a él alternó con cracks del fútbol mundial como el gran Diego Armando Maradona.

¿Qué tal Sergio cómo vas?

Bien, aquí en Honduras de pretemporada. El miércoles nos vamos de gira los Estados Unidos y jugaremos el clásico hondureño ante el Motagua en Charlotte. Luego vamos a Houston, Atlanta y New Jersey.

¿Cuánto tiempo por Honduras?

Dos años ya.

¿El nivel del fútbol hondureño es bueno?

Claro que sí, hay buenos jugadores y con un físico tremendo. Nosotros acabamos de vender al cinco a Portugal y además, jugar los partidos de Concacaf te da más nivel.

¿Y las canchas?

Parecidas a las nuestras, quizás las de provincias por ahí les falta un poco, pero hay que tener en cuenta que aquí llueve mucho y se estropean y peor cuando hay huracanes.

¿Cómo así empezaste a trabajar con Pedro Troglio?

Podría decirse que de casualidad.

Explícate…

Yo trabajaba con el profesor Chale y nos sacan de la “U”. Entonces llega Pedro (Troglio) y me dice si podía ayudarlo una semana con los arqueros porque su profe estaba resolviendo unos temas personales.

López con todo el cuerpo técnico del Olimpia de Honduras.

¿Y luego?

Parece que se le complicó el tema al profe en Buenos Aires y Pedro me dice, quédate una semana más. Luego parece que le gustó mi trabajo porque le dijo a su preparador que no viniera y me pidió que me quede a trabajar con él.

Y luego te lleva con él a Argentina, ¿lo esperabas?

Él ya me había dicho que si salíamos de la “U” y le llegaba una oferta quería siga con ellos. Y le dije quiero crecer y nos fuimos a Gimnasia.

¿Qué tal es trabajar con él?

Espectacular, tiene una humildad terrible y su cuerpo técnico igual. Vemos el fútbol casi de la misma forma y es un técnico que mata por su comando técnico. Recuerdo que cuando llegamos a Gimnasia hubo gente que lo criticó por llevarme al club, decían que hace un peruano aquí habiendo tantos argentinos sin trabajo.

¿Y qué dijo Troglio?

Me respaldó, si te metes con un de su cuerpo técnico te estás metiendo con él. Les dijo ‘el profe es el mejor preparador de arqueros del Perú’ y ya nadie dijo nada. Al profe lo quieren y respetan mucho en el club. Además, siempre pelea porque todos los de su comando hagan un buen contrato y luego recién arregla él.

¿Qué tal fue trabajar en el fútbol argentino?

Una maravilla, el nivel es otra cosa y lo importante es que salvamos al equipo del descenso que es lo que nos pidieron y a la par llegamos a la final de la Copa Argentina. Fue un campañón porque le ganamos a Boca y River que ese año jugaron la final de la Copa Libertadores en España.

Con Alexis Gómez en Gimnasia y Esgrima.





En la final caen por penales…

Jugamos mejor que Rosario, merecimos mejor suerte, pero el fútbol es así.

¿Una anécdota en Argentina?

Un día Pedro nos lleva a todo el cuerpo técnico a una premiación de entrenadores argentinos. Estaban los más grandes, Crespo, Batistuta, Gallardo, Francescoli, Caniggia, Ruggeri, ‘Bambino’ Veira, el ‘Cholo’ Simeone y el ‘Mono’ Burgos que habían ganado un título en España, todos a los que veía por televisión de chico y todos saludaban al profe. De repente ocurre lo inesperado.

¿Qué pasó?

Apareció Maradona con un séquito atrás. Todo se paralizó y Diego se acercó a nuestra mesa y lo besó y abrazó a pedro. El profe me lo presentó y cuando me dio la mano y me dijo ‘hola peruano’ me quedé mudo. No imaginaba conocerlo jamás . Ese día me di cuenta lo conocido y respetado que es Troglio porque luego Maradona se fue a su mesa y no se acercó donde nadie más, sólo levantaba la mano para saludar a los de otras mesas y mira que había gente importante.

¿Otro grande que conociste por el profe?

Claudio Paul Caniggia. Un tipo humilde, un loco bueno. Es como hermano de Pedro, vivieron en la pensión de River y debutaron juntos y se fueron a Italia al mismo equipo. Por eso nos visitaba a veces y se portaba diez puntos y nos decía que había que vivir la vida.

¿Qué pasó con Alexis Gómez en Gimnasia?

Al comienzo le costó. Él estaba acostumbrado a tenerla y en Argentina por el estado de las canchas se juega a un toque, más rápido, pero luego se puso en forma e hizo buenos partidos.

¿Por qué no siguió en el equipo?

Cuando se enteró que no seguíamos en el club nos dijo si ustedes se van yo me voy. Fue un gesto de lealtad de él porque tenía contrato y empezaba a tener continuidad.

Estando fuera, ¿nunca hubo opción de regresar al fútbol peruano?

Justo cuando salimos de Gimnasia me llamaron para ir a Cristal que es el club en el que me formé. La plata era importante, pero a pesar de no tener nada seguro con el profe Troglio, no acepté.

¿Y eso?

Sentía que debía seguir con el profe, por él había llegado a la Argentina y era una forma de reconocer eso. Recuerdo que el mismo Troglio me decía ‘vete, conmigo no hay nada seguro, ya demostraste lo que vales’ pero preferí seguir con el cuerpo técnico.

Y salió lo de Honduras…

Cuando el profe me dijo en cinco días nos vamos no sabía nada del país y de su fútbol. De arranque nos dijeron que Motagua nos tenía de hijo y que las últimas finales nos habían ganado.

Llegaron y cambió la historia…

Con el mismo equipo que perdía las finales, ya les hemos ganado tres títulos. La gente está feliz con nosotros, este año llegamos a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf y quedamos eliminados ante el América de Pedro Aquino por goles.

Le ganaron al América en el Azteca…

Perdimos en casa 2-1 y en la revancha les ganamos 1-0. Les dimos un susto a un cuadro que nos miró por encima del hombro cuando llegó en su avión privado y se hospedó en un hotel de lujo. En el último minuto perdimos un gol claro. No es normal que un equipo hondureño gane a los mexicanos que tienen una inversión 20 veces mayor a la nuestra.

¿Cómo prepararon ese partido en México?

El profe les dijo a los chicos, ‘de diez partidos ellos seguro nos ganaran nueve pero ese que nos toca a nosotros es hoy’. Ellos no marcan así que cuando la pierdan vamos con todo y nos los comemos’. Y así fue.

¿Qué les pide Troglio a sus jugadores?

Que den todo. Siempre les habla y les recalca que pueden fallar un pase o equivocarse porque el también fallaba, pero lo que no va a permitir es que si uno pierde el balón no vaya a recuperarlo. En nuestro equipo hasta el nueve marca.

¿Cómo llegas a trabajar con la selección hondureña?

El preparador de arqueros se fue con la sub 23 a un torneo y Fabián Coito que es el entrenador de la selección de mayores me dijo que les de una mano en una gira por Europa donde jugamos contra Bielorrusia y Grecia. Olimpia me dio permiso y nos fue bien.

Su buen trabajo en Olimpia lo llevó a la selección hondureña.

¿Se conocían con el uruguayo?

El jugó en San Agustín y sabe todo del fútbol peruano, además cuando estuve con el profesor Víctor (Rivera) en la selección sub 23, Coito entrenaba a los uruguayos y se acordaba de mí. Pero la mejor carta de presentación fue que nuestro arquero es el titular de la selección y le habló muy bien de mí.

Estuviste a punto de ir a la Copa de Oro que se está jugando ahora…

El profe Coito me invitó otra vez y el Olimpia y Pedro (Troglio) me dieron permiso, pero no acepté porque no quería dejar a mi club un mes, me debo a ellos.

¿Qué te parecen los arqueros de la selección?

Muy buenos los tres, los conozco bien. Con Pedro (Gallese) estuve en Aurich, a Carlitos (Cáceda) lo tuve en la “U” Y con Carvallo trabajamos en Cristal. El puesto está bien cubierto y además vienen Alejandro Duarte y Renato Solís que me gusta mucho.

¿Qué destacas de Solís?

Que es arriesgado y eso en un arquero es clave. Puedes tener condiciones, entrenar bien, pero si no eres arriesgado no eres un portero completo y Renato tiene todo eso. Le veo mucho futuro.

¿Otros arqueros que te gusten?

Manuel Heredia que para mi es uno de los mejores del medio, Raúl Fernández y Erick Delgado.

¿Tuvo ofertas el cuerpo técnico de Troglio?

Sabemos que nos siguen de México, la MLS y antes de que Rueda agarre Chile hubo un acercamiento. También nos buscó la selección de Panamá antes que llegue el ‘Tolo’ Gallego pero de momento estamos bien en Honduras, ser tricampeones nos dio peso.

Háblanos de tus inicios en el fútbol…

Empecé en Cristal y el 2000 subí al primer equipo. Luego voy a Municipal, descendimos y paso a Minero en segunda división. El 2007 me di cuenta que no era muy bueno y no tenía las condiciones y lo dejé. Me puse a entrenar arqueros en Cristal con el profe ‘Neneca’ (Elías Acevedo) que es uno de mis maestros y de los mejores como entrenador de porteros.

Otros entrenadores que te ayudaron o dejaron enseñanzas….

Don Alberto Gallardo, Manuel Carrizales y el profe Víctor Rivera que me subió a trabajar con él al primer equipo de Cristal y luego me llevó a Vallejo, Aurich y la selección. Le debo mucho y siempre le estaré agradecido.

Bueno Sergio, un gusto y que sigan los éxitos en Honduras…

Gracias a los amigos de Trome, no soy de hablar mucho, pero para ustedes siempre estaré. (José Reynoso Alencastre).

