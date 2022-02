El Día de San Valentín ha sido la fecha especial para que Sergio Peña vuelva mostrarse activo en las redes sociales y lo ha hecho para enviar un mensaje alejado de corazones rojos, cupidos regordetes con arcos y flechas endulzadas. El volante de la selección peruana pareció mostrar un mensaje directo a los miles de críticos que opinaron sobre su vida privada y algún mensaje que su expareja en redes sociales.

El peruano terminó su pretemporada en el balneario de Marbella en España y está de vuelta en Suecia (Malmö), desde donde compartió una imagen más que contundente sobre su actualidad sentimental. Sergio Peña publicó dos imágenes de su pantalón, un blue jeans con un particular parche en ambas piernas.

El trabajo de bordado simula la mano de una calavera, pero esta muestra el dedo medio, un gesto que en muchas partes del mundo es interpretado como un gesto obsceno. Esta vez, el volante de la ‘Blanquirroja’ desactivo los comentarios de su cuenta de Instagram par no recibir el cargamontón de mensajes de apoyo y otros maliciosos burlándose de su situación sentimental.

Sergio Peña muestra gesto irreverente frente a San Valentín (Foto: @sergiop28)

Esposa de Sergio Peña envía mensajde de San Valentín

Velery Revello, esposa de Sergio Peña, quien fuera fue criticada por una supuesta infidelidad al jugador del Malmo, al ser grabada en una noche de copas con un polémico tablista, mientras el volante estaba de pretemporada con su club en Marbella, mostró un mensaje emotivo en sus redes salociales.

Los fanáticos de del volante del Malmo pusieron atención a la romántica frase en sus stories de su Instagram. “Si el amor está en nuestro corazón, cada pensamiento, palabra y hecho pueden producir un milagro”, puso Valery Revello en esta red social.

Valery Revello sorprendió con este nuevo mensaje en su cuenta de Instagram (@valeryrevello)

Sergio Peña: Valery Revello no dejará de usar anillo de casados

La esposa del jugador, pese a las imágenes que fueron propaladas por el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, dejó entrever que sigue esperanzada en volver con Sergio Peña. “Mis anillos de matrimonio siempre los he usado, jamás me los quité, ni tampoco lo pienso hacer, porque no tengo ni deseo de una relación con nadie”, señaló.

“El anillo de oro en la copa de champán el día de año nuevo es una cábala, y la pasé sola, porque ese día el papá de mi bebé se la llevó a pasar año nuevo con él”, escribió tras el escándalo en el que se vio envuelta la pareja.

Valery Revello luce ropa de baño de su firma (Foto: @valeryrevello)

Valery Revello confiesa amor por Sergio Peña tras ‘ampay’

Pero si la declaración sobre los anillos era un mensaje, la emprendedora no tuvo reparos en mostrar sus sentimientos por Sergio Peña. “Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, compartió desde sus redes sociales.