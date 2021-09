El regalo que más vale. Por motivo de su cumpleaños, Sergio Peña compartió un tierno video en su cuenta de Instagram donde su hija le manda un saludo y hasta le canta el conocido ‘Happy Birthday’.

El video está acompañado por otros compactos donde el jugador del Malmo de Suecia aparece junto a su hija cuando estaba recién nacida.

Estos saludos hicieron conmover a ‘Peñita’, quien dedicó un tierno mensaje a su hija en la descripción del video. Ella se encontraría en Lima con su mamá, pues el mediocampista comentó que “le cuesta no verla cada día”.

“El mejor regalo de cumpleaños. No sabes lo mucho que te extraño y me cuesta no verte cada día, pero te prometo que pronto vamos a estar juntos y pasarla tan bien que nunca olvidaremos esos momentos como todos los que hemos vivido juntos, te amo con todo mi corazón y mi mejor regalo en la vida es tenerte como hija, despertar cada día sabiendo que tengo a la hija más hermosa del mundo, te amo y te voy a hacer sentir orgullosa del papá que tienes, tú me haces mejor persona, padre y amigo, te amo con todo mi corazón caracola”, escribió.

Con este saludo por su cumpleaños número 26, Peña llegará motivado a la triple fecha por las Eliminatorias a Qatar 2022 que disputará la selección peruana en octubre. La ‘Blanquirroja’ enfrentará a Chile, Bolivia y Argentina en esta oportunidad.