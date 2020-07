Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

La historia empezó hace algunos años, cuando recién tramitaba su DNI azul. Cruzó el océano, decidió aceptar el reto de un mundo desconocido, pero fascinante para su carrera. Sergio Peña pertenece a ese grupo exclusivo de peruanos que militan en el extranjero y que siempre será voceado para vestir la blanquirroja,

Te fuiste de 18 años a Europa, ¿qué idiomas dominas?

Hablo portugués, el inglés me defiendo bien y el holandés lo estoy aprendiendo.

¿Ya impusiste tu estilo en el FC Emmen?

Soy el DJ.

¿En serio?

Antes que llegue sonaba el hip hop, rap, ahora regueatón y salsa.

¿Cómo reaccionan esos colorados?

Se motivan. Antes conversaban, charlaban, pero todo cambió.

¿Lideras?

Me pongo a cantar, hago mis ‘conciertos’.

¿Bailas bien?

Sí, pero no me gusta mucho.

Los chicos de tu edad la rompen en la pista.

Mi mamá me dio un consejo que lo aplico.

¿Cuál?

Hijito no bailes, que lo hagan los feítos.

¿No tienes necesidad para impresionar?

Les digo a los ‘chancaditos’: ‘Ustedes tienen que rumbear y hacer chistecitos’ para ganar puntos.

¿Y en la selección?

Luchito Advíncula sí o sí tiene que tener ritmo.

¿Diferencia entre el vestuario de la blanquirroja y tu equipo?

En Perú les gusta oler muy bien. Te preguntan qué perfume usas y en cada convocatoria siempre llevas dos o tres para intercambiar.

¿Y en ‘Los países bajos’?

Más se preocupan del peinado. Termina el primer tiempo y lo primero que se arreglan es el cabello.

En las Eliminatorias para Rusia, te mandaron marcar a Lionel Messi en ‘La Bombonera’, ¿dormiste la noche previa?

El día anterior sí, pero las otras era difícil y veía videos del argentino.

¿Te habló mucho?

Ni una palabra.

¿Le pediste la camiseta?

No. Solo si fuera un amigo o alguien que admire mucho.

¿Ejemplo?

Román Riquelme o Ronaldinho.

¿Cómo fue quedar fuera de la lista a poco del Mundial?

Me dio tristeza. Lo primero que pensé es que mi hija iba a nacer.

Después de una gran pena, vienen buenas nuevas.

Llegó Vittoria y me he mentalizado que habrá nuevas oportunidades para que me vea jugando mundiales.

¿Cuántas zapatillas en el clóset?

Supero las 200, es mi hobbie coleccionarlas.

¿Qué significa casarse con una mujer muy activa en redes sociales?

Mi esposa es influencer, promociona productos: ropa y artículos de belleza.

¿Quién tiene más seguidores?

Por ahora, yo.

¿Cuántos sumas?

Casi 220 mil.

¿Tu especialidad en la cocina?

Arroz chaufa más o menos.

¿Por qué te marchaste solo al Viejo continente?

A los 18 recién cumplidos, Granada me contrató y me ofreció llevar a mis padres.

¿No aceptaste?

Quería madurar.

Tantos años en el exterior, ¿te cuesta volver?

Nunca me olvido de mi país.

Y cuando retornas al Perú, ¿qué extrañas de allá?

El tráfico, a veces me molesta el claxón que lo tocan a cada momento.

¿Pero…?

Siempre estaré acostumbrado a Lima.

Un gran abrazo.

A ustedes. Y ya saben, debemos cuidarnos.