Los enfrentamientos entre Sergio Peña y su aún esposa, la modelo e influencer Valery Revello, no tiene cuando acabar. Y es en un reciente video, la joven se habría molestado porque, aparentemente, el futbolista de la selección peruana le quitó su cuenta de Netflix.

Esta vez Valery Revello se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando, de pronto, se enteró de que Sergio Peña habría cambiado su contraseña de Netflix, según Amor y fuego.

Al darse cuenta lo que habría hecho Peña, Valery Revello estalló en plena transmisión en vivo, justo cuando su amigo estaba intentando ingresar a esta plataforma.

VALERY SE HABRÍA MOLESTADO EN VIVO CON SERGIO PEÑA

La modelo disparó contra Sergio Peña y lo tildó de “ridículo” y “rata”. En las imágenes, se ve que Valery Revello va interactuando con los usuarios cuando un amigo le dice: “Oye, no tienes Netflix”.

Ella respondió de inmediato: “Anda, no. Ayer he visto (Netflix)”. Luego de unos segundos, Valery Revello se sorprende al comprobar que realmente ya no tenía Netflix.

“Se fue en floro, qué rata. Actualiza, se pasó este brother, no lo puedo creer, ¡qué ridículo!”, despotricó Valery contra Sergio Peña, quien momentos más tarde respondió este mensaje con una historia en la que él aparecía viendo Netflix.

