Sergio Peña: "no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo" [VIDEO y FOTOS]

Sergio Peña comunicó a todos sus seguidores de Instagram que no estará en el Mundial Rusia 2018. El jugador peruano hizo manifiesto su dolor por no estar dentro de la máxima fiesta del fútbol.



"Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo y representar a mi país de la mejor manera,de que mañana despertaré con más fuerzas que nunca y seguiré con lo que más amo de la mejor manera,quiero agradecerle a todo el Perú que me apoyo mientras participé con la Selección", indicó Sergio Peña en su cuenta personal de Instagram.



El volante también agradeció a todos sus compañeros de la selección peruana y hace énfasis en el espectacular momento que vivió con la bicolor. "Agradecerle a mis compañeros y al comando técnico de la selección por lo bien que me trataron desde el momento en que fui convocado por primera vez,se merecen lo mejor y siempre los estaré apoyando porque me siento parte de esta familia,agradecerle a mi familia por todo el apoyo que me brindó y porque gracias a ellos pude lograr todo lo que soy hasta el día de hoy,agradecerle a mi novia que siempre esta conmigo en las buenas y en las malas y por ser la persona que me dio la alegría más grande del mundo que es formar una familia,se que tendré mi revancha" finaliza Sergio Peña.



El talentoso jugador peruano termina su anuncio con un fuerte "Vamos Perú". Los hinchas de la blanquirroja mostraron todo su apoyo hacia Sergio Peña y llenaron su publicación con mensaje de aliento que "esto recién inicia para el jugador".

Video: Golazo de Sergio Peña