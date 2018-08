Sergio Ramos se burló de Jürgen Klopp: "No ha ganado ninguna final" | VIDEO | FOTOS

Un día antes que Real Madrid -con Sergio Ramos -perdiera la final de la Supercopa de Europa ante Atlético Madrid por 4-2, el defensa merengue fue consultado por las palabras de Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, quien criticó al jugador madridista por la falta que le cometió a Mohamed Salah en la final de la Champions League.



Sergio Ramos aludió la crítica de Jürgen Klopp por su mala racha en finales, en un nuevo capítulo de la guerra dialéctica entre ambos tras la polémica definición de la Champions League la temporada pasada.



Jürgen Klopp criticó con dureza a Sergio Ramos, a quien acusa de lesionar a Mohamed Salah y chocar a propósito con el arquero Loris Karius en la final en la que Real Madrid derrotó 3-1 al Liverpool en mayo.



Mohamed Salah abandonó el campo de juego llorando tras sufrir una lesión en uno de sus hombros durante esa final, que impidió que jugara el primer partido de la selección de Egipto en el Mundial Rusia 2018.



Días después de esa final, se informó también que Loris Karius había sufrido una contusión por el choque con Sergio Ramos, tras lo cual cometió dos groseros errores que llevaron a dos de los tres goles del Real Madrid.



"No voy a insistir en ese tema. Ya di mi opinión y me reitero de nuevo, no fue intencionado. Se querrá justificar por no ganar la final, pero no es la primera que pierde", dijo Sergio Ramos en rueda de prensa antes de la Supercopa de Europa, el miércoles ante Atlético Madrid.



"Pero no pasa nada. De hecho, lo he votado como uno de los mejores entrenadores, para que se quede un poco más tranquilo", agregó Sergio Ramos tras las palabras de Jürgen Klopp.



Jürgen Klopp perdió seis de las siete finales que dirigió, mientras que Sergio Ramos ha ganado cuatro ediciones de la Liga española y de la Champions League, además del Mundial 2010 y dos Eurocopas con la selección de España.

