Sergio Ramos no se ha hecho problemas. El zaguero de PSG presentó su nuevo gimnasio en la capital de España y no pudo evitar responder a las preguntas sobre el cruce que tendrán con su ex equipo, Real Madrid, tras el cuestionado sorteo en la Champions League que emparejó a los dos equipos mas atractivos de Europa.

“Me he enterado estando en casa. Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento. Pero volver a casa después de no haber tenido una despedida es muy gratificante. Me hubiese gustado que fuese de otra manera pero así son las cosas”, dijo el actual zaguero del PSG.

El español no protesta por la repetición del sorteo de parte de la UEFA. “El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos tocase otro equipo. Sabéis el cariño que tengo al Madrid, eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente: Soy jugador del PSG y voy a defender a mi equipo. Voy a hacer lo que pueda por pasar la eliminatoria. El Madrid pasa un buen momento, pero quedan meses para ese partido. A mi me toca defender mis intereses, que es el PSG”, dijo tajante la leyenda del Madrid.

Sergio Ramos comenta sobre encuentro entre Real Madrid vs PSG (VIDEO: @sergioramos)

Sergio Ramos: “Seguro tendré varios mensajes en el móvil”

La polémica del sorteo y sus declaraciones serán material para que sus compañeros de PSG y sus excompañeros de Real Madrid le escriban. “No he hablado con ningún excompañero porque estaba metido en la presentación. Pero seguro que después en el móvil tendré muchos mensajes en los grupos. Es inevitable que sea el debate de hoy”, precisó.

También aprovechó para expresar como lleva su momento en el vestuario de PSG. “Estoy muy agradecido de cómo me han tratado. El PSG hace una apuesta por mí y eso te llena de satisfacción. Y los compañeros me acogieron muy bien. Lo que más me costó fue el tema de la casa y ya puedo disfrutar del equipo y de la ciudad”, comentó.

“En un vestuario con tantos cracks es más lo que vives dentro de lo que se dice fuera. Me han tratado todos muy bien. Estamos conociéndonos un poquito más para después rendir mejor en el campo”, señaló.

Sergio Ramos: “Con Lionel Messi tenemos una relación muy buena”

El español descartó que exista cualquier tipo de enemistad con Lionel Messi y lo contó dentro de sus buenos compañeros. “Ahora compartimos vestuario y tenemos una relación muy buena. Tratamos de ayudar al PSG a ganar. El objetivo es la Champions y tanto Messi como yo algo podremos aportar. La relación es de admiración y respeto por ambas partes”, señaló y no descartó invitarlo a su nuevo gimnasio.