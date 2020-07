¡Preparen el octágono! Dos ‘peleadores’ se cruzaron el redes sociales, pero descuide que la sangre no llegó al río ya que el defensa del Real Madrid Sergio Ramos, que días antes había mostrado su gran musculatura, imitó un festejo del ex peleador Conor McGregor que no dudó en responderle. Todo, a puertas que el Real Madrid, ya campeón de España, juegue hoy ante Leganés en el cierre de la liga española.

En uno de los últimos entrenamientos del equipo merengue, Ramos se puso a ensayar tiros a la portería y uno de ellos marcó un golazo. A continuación festejó con el típico baile que hace McGregor cuando quiere burlarse de sus oponentes. “¿Qué piensas @thenotoriousmma?, posteó Ramos en Instagram etiquetando al irlandés que no se quedó de brazos cruzados y contestó.

¡Mi hermano, Sergio! Hala tiros sabrosos. “Gran tiro al ángulo, hermano” fue la respuesta del ex peleador quien añadió el famoso lema del club merengue ‘Hala Madrid'. La publicación del central no demoró en tener millones de reproducciones y nadie descarta que pronto ambas figuras puedan encontrarse en vivo y hacer un video juntos donde demuestren todas sus habilidades.

Sergio Ramos y el Real Madrid se presentarán hoy en el cierre del torneo español en casa del Leganés que está obligado a vencer para evitar el descenso. Tras ese partido, la plantilla tendrá unos días de descanso previo a iniciar los entrenamientos con miras al duelo contra Manchester City en agosto, por la vuelta de octavos de la Champions.