¿Sergio Ramos no siente culpa por el manotazo a Lionel Messi? Esto dijo tras el Real Madrid vs Barcelona [VIDEO]

Sergio Ramos volvió a la carga. El defensa español agredió a Lionel Messi en Real Madrid vs Barcelona en el Bernabéu por la clásico del fútbol español. ¿Fue a propósito? El capitán habló tras el partido. Mira el video.



Esta escena de Sergio Ramos y Lionel Messi pasó a poco de finalizar la primera parte, cuando Barcelona ganaba 1-0 con gol de Ivan Rakitic.



"Lo de Messi es una jugada puntual. No fue adrede. Se lo tomó mal y queda en el campo", sostuvo Sergio Ramos, quien no fue amonestado por este manotazo.

Video: Agresión de Ramos a Messi

Al final, el marcador no se movió más y Barcelona se impuso ante Real Madrid por la Liga Santander, 3 días después de eliminarlo de la Copa del Rey, también en el Bernabéu.