"Me trataron como a un perro", mujer denunció maltrato en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio 

¡Escándalo en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio! Una mujer que trabajó durante la ceremonia del futbolista del Real Madrid denunció que fue maltratada por parte de los organizadores. El evento se realizó el pasado 15 de junio.

"Me trataron como a un perro", dijo la empleada, quien prefirió no dar su nombre, al programa televisivo español Sálvame, al referirse a uno de los supervisores de la organización de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.



La mujer indicó que el equipo de trabajo fue "fatal", pues indicaron algunas cosas que no se cumplieron.



Por ejemplo, prometieron que llevarían a los trabajadores hasta la finca La Alegría, en la provincia de Sevilla, donde se realizó la boda entre Sergio Ramos y Pilar Rubio, sin embargo, nunca llegó nadie y cada uno tuvo que buscar su propia movilidad.



La mujer sostuvo que los organizadores de la boda entre Sergio Ramos y Pilar Rubio pagaron una miseria para un evento tan grande como el del futbolista del Real Madrid: 10 euros la hora.



Además, detalló que le hicieron firmar un contrato de confidencialidad, en el que se establecía una multa de 100 mil euros en caso de que se filtraran imágenes de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.



Otras quejas de la trabajadora fue que solo habilitaron una carpa para el personal de servicio, así que hombres y mujeres tuvieron que cambiarse de ropa en el mismo lugar. "Estábamos allí todos desnudos, una vergüenza", agregó.



La empleada de bodas es usual en este tipo de eventos, siendo la primera vez que trabaja "en esas condiciones".



Entre otras cosas, los organizadores prohibían a los contratados para la ceremonia entre Sergio Ramos y Pilar Rubio no hablar ni reírse entre ellos.



Lo más indignante fue que recién pudieron comer a las 3 de la mañana y "de las sobras de los invitados" a la boda entre Sergio Ramos y Pilar Rubio.



Finalmente, la mujer aclaró que la crítica es principalmente a los organizadores, pues Sergio Ramos y Pilar Rubio los contrataron, creyendo que "si lo hubieran sabido no creo que lo hubieran permitido".